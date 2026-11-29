Uzun, cadde üzerindeki esnafı da ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

İlçe genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Uzun, "Hacı Mustafa Caddesi'nde sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarıyla ulaşım konforunun artırılması ve caddenin daha güvenli, modern bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor." dedi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde belediye tarafından yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

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