Suluova'da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
Amasya'nın Suluova ilçesinde belediye tarafından yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor.
Amasya'nın Suluova ilçesinde belediye tarafından yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor.
Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, Hacı Mustafa Caddesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek ekiplere kolaylıklar diledi.
İlçe genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Uzun, "Hacı Mustafa Caddesi'nde sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarıyla ulaşım konforunun artırılması ve caddenin daha güvenli, modern bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor." dedi.
Vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uzun, şunları kaydetti:
"Cadde cadde, sokak sokak yenilenen Suluova'mızı güçlü altyapısı ve konforlu yollarıyla geleceğe hazırlıyoruz."
Uzun, cadde üzerindeki esnafı da ziyaret ederek taleplerini dinledi.
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