TFF 3. Lig: Amasyaspor: 1 - Küçükçekmece Sinopspor: 0
TFF 3. Lig 1. Grup 14. haftasında Amasyaspor, konuk ettiği Küçükçekmece Sinopspor'u 10'lık skorla mağlup etti.
TFF 3. Lig 1. Grup 14. haftasında Amasyaspor, konuk ettiği Küçükçekmece Sinopspor'u 10'lık skorla mağlup etti.
Stat: 12 Haziran
Hakemler: İsmail Güzel, Uğur Ülker, Turan Akbulut
Amasyaspor FK: Yusuf Aklan, Atalay Gürel, Hasan Çelik (Ali Erkin dk. 77), Savaş Çakır (Ahmet Emin Aksakal dk. 65), Buğrahan Bekar, Safa Kınalı, Muhammet Doğukan Kalkışım, Fatih Ergen, Murat Şevik, Mücahit Çakır, Muhammet Karahan (Mehmet Bavver Özbahçeci dk. 87)
Küçükçekmece Sinopspor: Kaan Atakan, Oğuz Aksoy (Bora Çuha dk. 73), Enes Artun Azak (Emir Can Aksu dk. 46), Tugay Yıldırım, Önder Selimoğlu, Atalay Yıldırım, Emre Oymak (Alişan Durmuş dk. 46), Efe Can Baran (Hüseyin Afkan (dk. 65), Kerem Yorulmaz, Buğrahan Karslı, Mehmet Can Kocabaş
Gol: Mücahit Çakır (dk. 36) (Amasyaspor FK)
Kırmızı kart: Muhammet Doğukan Kalkışım (dk. 90) (Amasyaspor FK)
Sarı kartlar: Mücahit Çakır, Fatih Ergen, Savaş Çakır, Buğrahan Bekar (Amasyaspor FK), Enes Artun Azak, Tugay Yıldırım, Atalay Yıldırım, Alişan Durmuş (Küçükçekmece Sinopspor)
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