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        Taşova Kaymakamı Bayram, okul ziyaretlerine devam ediyor

        –Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Alpaslan Ortaokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 18:42 Güncelleme:
        Taşova Kaymakamı Bayram, okul ziyaretlerine devam ediyor

        –Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Alpaslan Ortaokulunu ziyaret etti.

        Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Bayram, öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

        Okul Müdürü Doğukan Celaloğlu’ndan okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, yapılan çalışmalar ve okulun genel durumu hakkında bilgi alan Bayram, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine değindi.

        Kaymakam Bayram, çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için eğitim ortamlarının sürekli geliştirilmesi gerektiğini söyledi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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