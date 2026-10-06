Taşova Kaymakamı Bayram, okul ziyaretlerine devam ediyor

Kaymakam Bayram, çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için eğitim ortamlarının sürekli geliştirilmesi gerektiğini söyledi

Okul Müdürü Doğukan Celaloğlu’ndan okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, yapılan çalışmalar ve okulun genel durumu hakkında bilgi alan Bayram, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine değindi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.