Taşova'da Amatör Spor Haftası kutlandı

–Amasya’nın Taşova ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdülkadir Saraç, yaptığı konuşmada, sporun yalnızca fiziksel gelişime değil, bireylerin sosyal ve psikolojik gelişimine de önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Spor kültürünün toplumun her kesimine yayılmasının önemine değinen Saraç, “Her yaştan vatandaşımızı spora teşvik etmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak en önemli hedeflerimizden biridir. Sporun hayatımızın bir parçası haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

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Saraç, Amatör Spor Haftası'nın sporun tabana yayılması ve vatandaşların sportif faaliyetlere katılımının artırılması açısından önemli bir farkındalık oluşturduğunu ifade etti.