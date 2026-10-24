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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri 25 metreden kayalık alana düştü, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Görgü tanığı kadın: "Adımı attı, havada yürür gibiydi"

        25 metreden kayalık alana düştü, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Görgü tanığı kadın: "Adımı attı, havada yürür gibiydi"

        Antalya'da 25 metre yükseklikteki tahta köprüden kayalık alana düşerek yaralanan şahıs. itfaiye ekiplerinin 2 saatlik operasyonuyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 23:56 Güncelleme:
        25 metreden kayalık alana düştü, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Görgü tanığı kadın: "Adımı attı, havada yürür gibiydi"

        Antalya'da 25 metre yükseklikteki tahta köprüden kayalık alana düşerek yaralanan şahıs. itfaiye ekiplerinin 2 saatlik operasyonuyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Serdengeçti Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 metre yükseklikteki tahta köprüden deredeki kayalık alana bir kişinin düştüğünü fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri adının Muhammet olduğu öğrenilen 30'lu yaşlardaki yaralı vatandaş için kurtarma çalışması başlattı. Sedyeye itfaiye ekipleri tarafından sıkıca bağlanan şahıs ardından itfaiye aracındaki vinçe bağlı halat yardımıyla yardımıyla dikey şekilde çıkartıldı. Yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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        Görgü tanığı bir kişi, "Olay bizim önünüzde oldu. Adımı attı havada yürür gibi gitti. Orada yatıyor, anlamadık" dedi.

        Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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