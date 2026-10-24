Altın Portakal'da onur ve emek ödülleri sahiplerini buldu Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir: "Sinemanın ışığı, dünyanın hiçbir coğrafyasında sönmesin" Jüri Başkanı Derviş Zaim: "Hayatımda aldığım ilk sinema ödülünü yine burada almıştım"

63'üncü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış galasında oyuncular Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a Onur Ödülü verildi. Yapımcı Abdurrahman Keskiner ve Suzan Kardeş, Sinema Emek Ödülü'nü alırken, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas, Genç Sinemacı Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış galası, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Törenin sunuculuğunu oyuncular Pınar Altuğ Atacan ve Emre Kınay üstlendi. Gecede onur, emek ve başarı ödüllerinin yanı sıra Beşiktaş Kültür Merkezine (BKM) Sinemaya Katkı Özel Ödülü takdim edildi.

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Törende hayatını kaybeden sinema emekçileri ayakta alkışlandı. Bu yıl hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır da oyuncuların anlatımıyla hazırlanan sunumla anıldı. Emre Kınay, sinema filmlerinin müziklerini seslendirdi.

"Altın Portakal'a sahip çıkma irademiz geçici değil"

Törenin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, "Festivalimizi tasarlarken büyük bir emek verdik. Gece gündüz çalıştık. Bu festivalin ruhunu, heyecanını ve birleştirici gücünü geleceğe taşımak için büyük bir kararlılıkla yol aldık" dedi.

Bazı değerlerin korunmasının yanı sıra büyütülerek gelecek kuşaklara emanet edilmesi gerektiğini belirten Özdemir, Altın Portakal'ı Antalya'dan Türkiye'ye ve dünyaya taşımaya kararlı olduklarını söyledi. Geçen yılın "Kalpten" temasını hatırlatan Özdemir, bu yılın sloganının "Daima" olduğunu belirterek, "Sinemaya duyduğumuz sevgi geçici değil. Antalya'nın sanatla kurduğu bağ geçici değil. Altın Portakal'a sahip çıkma irademiz geçici değil" ifadelerini kullandı.

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"Sinemanın ışığı, dünyanın hiçbir coğrafyasında sönmesin"

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşlara da değinen Özdemir, "Ekranlarımızda yıkılan şehirleri, evlerinden koparılan insanları, hayatını kaybeden çocukları görüyoruz. Hiçbir savaş sıradan değildir. Hiçbir çocuğun ölümü bir haber başlığından ibaret değildir" diye konuştu.

Festival programına "Kökler, Işık ve Kamera" adlı özel bir bölüm eklediklerini açıklayan Özdemir, savaşın gölgesinde üretmeye çalışan sinemacıların hikayelerine odaklanacaklarını söyledi. Bu bölümde Lübnan, İran, Filistin ve Ukrayna'dan 13 filmin gösterileceğini belirten Özdemir, "Bu filmler aracılığıyla o yıkımın ortasında yaşamaya, üretmeye ve anlatmaya devam eden insanların hikayelerine tanıklık edeceğiz. Dileğimiz çok açık: Dünyanın hiçbir yerinde silahlar konuşmasın; sanat, kültür ve insanlığın ortak dili konuşsun. Ve sinemanın ışığı, dünyanın hiçbir coğrafyasında sönmesin" dedi.

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Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur" sözünü esas aldıklarını ifade eden Özdemir, sanatın yaşaması, sanatçıların üretmesi ve kentin sanatla nefes alması için çalışmayı görev bildiklerini söyledi. Özdemir, festivali geçmişten bugüne taşıyan belediye başkanlarına, jüri üyelerine, çalışma arkadaşlarına, sanatçılara, sinema emekçilerine ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Altın Portakal'ın 63 yıllık serüvenine değinen Özdemir, "Geçmişten geleceğe uzanan, her kuşağın kendisinden bir şey bulduğu, Antalya'yı Türkiye'ye, Türkiye'yi dünyaya bağlayan ve her şeye rağmen yoluna devam eden bir hikâye. Biz de bu hikâyeyi hep birlikte yazmaya devam edeceğiz" dedi.

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Hayatımda aldığım ilk sinema ödülünü yine burada almıştım"

Festivalin Ulusal Jüri Başkanı Derviş Zaim, "Burada ilk filmimi 1996 yılında gösterme şansını yakaladım ve hayatımda aldığım ilk sinema ödülünü yine burada almıştım. Dolayısıyla, bunca uzun sene geçtikten sonra da burada jüri başkanı olarak bulunuyor olmam gurur verici bir şey. Bu geleneğe sahip olmak bizim amacımız. Zor bir amaç. Ama geleceği sağlamak için, geçmişten süzülen geleceği sağlamak için elimizden geleni mümkün olduğu kadar soğukkanlı, alçakgönüllü ve mesafeli olmaya çalışarak, karşı karşıya bulunduğumuz eserleri değerlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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Samancılar, ödülünü maden işçilerine, şehitlere, gazilere ve basın emekçilerine atfetti

Onur Ödülü'nü oyuncu Berkay Ateş'in elinden alan Menderes Samancılar, ödülünü maden işçilerine, şehitlere, gazilere ve basın emekçilerine atfetti. Samancılar, "Altın Portakal Film Festivali'nin tüm emekçilerine, A'dan Z'ye emeği geçen herkese, dünden bugüne sonsuz teşekkür ediyorum. Yıllarca bu festival ayakta dursun diye mücadele eden Antalya halkına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"Sinema, üzerimize yığılan taşların arasından boynunu uzatıp yolumuzu kesen çiçek olur"

Tilbe Saran'a Onur Ödülü'nü Mehmet Binay ve Caner Alper sundu. Festival jürisine, çalışanlarına ve sinema emekçilerine teşekkür eden Saran, "‘Normallik, taş döşenmiş yola benzer. Üzerinde çok rahat yürürsün ama hiç çiçek yetişmez' demiş Van Gogh" ifadelerine yer verdi.

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Sinemanın farklı hayatlar arasında kurduğu bağa değinen Saran, "Kamera, bir derviş gibi zamanlar, sınırlar, diller, dinler arasında dolaşır. Kimselerin görmediğini ve duymadığını, unutulanları anlatıp gönülden yüreğe köprüler kurar. Sinema, üzerimize yığılan taşların arasından boynunu uzatıp yolumuzu kesen çiçek olur. ‘E, sadece ölmek için gelmedik ya bu dünyaya. Gün ağarırken limon kokusu geldiğine göre' demiş şairimiz" sözlerine de yer verdi.

"Türkiye'nin Oscar'ını aldım"

Kuaför, makyöz, şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş'e Sinema Emek Ödülü'nü yönetmen Ömer Faruk Sorak takdim etti. Oscar alma hayalini anlatan Kardeş, "Oscar alacağım, koşarken de birkaç kere düşeceğim. Düşmeden geldim. Çünkü ben Türkiye'nin Oscar'ını aldım" dedi.

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Makyöz olarak farklı yaş gruplarından oyuncularla çalıştığını anlatan Kardeş, "Makyöz olarak benim koltuğuma çok küçük, çok genç, çok orta yaşlı, çok da yaşlılar oturdu. Ama hepsinin aynı heyecanı vardı. Ve ben o heyecana, onun heyecanına katıldım. İyi ki, iyi ki onlarla beraber bir ömür geçirdim. Çünkü sinema, dünyadaki hiçbir şeye benzemeyen, insanı başka bir hayal dünyasında yaşatan bir şey. Ben bu ödülü bütün set arkadaşlarıma, bugüne kadar hayatıma girmiş bütün herkese ve dokunduğum bütün oyunculara hediye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Keskiner'e "Sinema Emek Ödülü"

Sinema Emek Ödülü'nü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun elinden alan yapımcı Abdurrahman Keskiner, sinema sektörüne 61 yıl önce adım attığını söyledi. "Muhsin Bey" filmiyle 1987'de 5 ödül aldığını belirten Keskiner, "70'e yakın film, 6 dizi, ne kadar olduğunu bilmiyorum çok sayıda belgesel yaptım. Yeni nesil daha fazla geliyor, sansürle uğraşması yok" diye konuştu.

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"Bana el veren, hayatıma dokunan o kadar çok insan var ki bu ödül onların"

Genç Sinemacı Başarı Ödülü'nü oyuncu Şenay Gürler'in elinden alan Cem Yiğit Üzümoğlu, seçici kurula, ailesine, eşine ve kendisine örnek olan sinemacılara teşekkür ederek, "Okulun, okumanın, hocaların, el vermenin ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Bana el veren, hayatıma dokunan o kadar çok insan var ki bu ödül onların" dedi.

"Umarım bütün genç kızlar hayallerini gerçekleştirme fırsatını bulur"

Genç Sinemacı Başarı Ödülü'nü Derviş Zaim ve Tilbe Saran'dan alan Leyla Smyrna Cabas, "Bana verilen fırsatların değerini biliyorum ve onları en iyi şekilde değerlendireceğim. Kız çocukları ve kadınların haklarına ulaşmakta, hatta hayatta kalmakta zorlandığı bir dünyada ben kendimi şanslı hissediyorum, hem de çok. Umarım bütün genç kızlar hayallerini gerçekleştirme fırsatını bulur ve umarım bir gün bunun için şanslı olmak gerekmez" diye konuştu.

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BKM'ye "Sinemaya Katkı Özel Ödülü"

'Sinemaya Katkı Özel Ödülü'nü BKM adına oyuncular Ersin Korkut ve Ezgi Mola aldı. Ödülü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Festival Başkanı Büşra Dirgen Özdemir takdim etti. Ersin Korkut, seçici kurula teşekkür etti. Ezgi Mola ise, "Beşiktaş Kültür Merkezi benim de çocukluğumdan beri hayalini kurduğum, hayranlıkla her yaptıklarını izlediğim bir kurumdu. Sonrasında o ailenin bir parçası olmak da gurur vericiydi. Yapılan tüm işlerde emeği geçen, künyede adı yazan herkese teşekkürlerle bu ödülü alıyorum" dedi.