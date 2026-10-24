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        35. Uluslararası Alanya Triatlonu başladı

        Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 35. Uluslararası Alanya Triatlonu, sporseverlerin ve sporcuların yoğun katılımıyla start aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 22:19 Güncelleme:
        35. Uluslararası Alanya Triatlonu başladı

        Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 35. Uluslararası Alanya Triatlonu, sporseverlerin ve sporcuların yoğun katılımıyla start aldı.

        Dünyanın en uzun soluklu triatlon organizasyonlarından biri olan yarışlar, bu yıl rekor sporcu sayısıyla tarihi bir heyecana sahne oluyor. Mücadelenin ilk gününde Avrupa Triatlon Kupası (Elit Erkekler ve Elit Kadınlar) yarışları ile Halk Triatlonu gerçekleştirildi. Yarışların startlarını Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı ve protokol üyeleri verdi.

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        Elit kadınlarda podyum dereceleri

        Avrupa Triatlon Kupası Elit Kadınlar kategorisinde yarışmacılar; zorlu yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında dereceye girebilmek için kıyasıya bir rekabet sergiledi. Yarışın sonunda şampiyonluk ipini İsviçreli sporcu Anouk Danna göğüslerken, ikinciliği Almanya'dan Anabel Knoll kazandı. Podyumun üçüncü sırasına ise İngiltereli sporcu Isabella Hayes yerleşti.

        Elit erkeklerde zafer Martin Hubner'in

        Elit Erkekler kategorisi, başından sonuna kadar yüksek tempolu ve stratejik bir mücadeleye sahne oldu. Zirve mücadelesinde rakiplerini geride bırakmayı başaran Fransalı sporcu Martin Hubner, altın madalyanın sahibi oldu. Yarışta ikinciliği İngiltere'den Sam Hart elde ederken, üçüncülük kürsüsüne ise Rus triatlet Dmitrii Karpeev çıktı.

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        Renkli görüntüler ve aile kategorisi sürprizleri

        Sporu toplumun tüm kesimlerine yaymak amacıyla düzenlenen Halk Triatlonu'nda bu yıl özel kategorilere yer verildi. Bireysel kategorilerin yanı sıra "BabaKız" veya oğul, "AnneOğul" veya kız, "Eşler", küçük aile(3 kişi), "orta aile" (4 kişi) ve "büyük aile" (5 kişi) gibi aile bağlarını öne çıkaran yarışlar sayesinde Alanya sahillerinde renkli ve neşeli anlar yaşandı. Yarış öncesi Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tüm yarışmacıları tek tek tebrik ederek başarılar diledi. Dereceye giren sporcular ödüllerini protokol üyeleri tarafından aldı.

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        Heyecan yaş grupları ve paratriatlon dünya kupası ile devam edecek

        Yarışlar, 25 Ekim Pazar günü saat 07.10'da Kızılkule önünden start alacak Yaş Grupları kategorisiyle devam edecek. Saat 13.00'te Eski Belediye Binası arkasından başlayacak olan Paratriatlon Dünya Kupası etabında ise 22 farklı ülkeden 80 engelli sporcu maksimum kontenjanı doldurarak azim dolu bir mücadeleye imza atacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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