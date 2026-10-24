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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da ünlü sanatçılara sevgi seli Pınar Altuğ: "Festivaller daima var olsun" Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir: "Sinemanın ışığı Antalya'dan dünyaya yayılsın" Meryem Uzerli: "Çok kalabalık"

        Antalya'da ünlü sanatçılara sevgi seli Pınar Altuğ: "Festivaller daima var olsun" Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir: "Sinemanın ışığı Antalya'dan dünyaya yayılsın" Meryem Uzerli: "Çok kalabalık"

        Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin geleneksel kortejinde yer alan sanatçılar, Antalyalıların sevgi seliyle karşılandı. Kortej anında duygularını dile getiren Pınar Altuğ, "Antalya ve festivaller daima hep var olsun" derken, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de, "Bu yıl çok emek verdik, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Çünkü istiyoruz ki daima sinemanın ışığı Antalya'dan dünyaya yayılsın" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:55 Güncelleme:
        Antalya'da ünlü sanatçılara sevgi seli Pınar Altuğ: "Festivaller daima var olsun" Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir: "Sinemanın ışığı Antalya'dan dünyaya yayılsın" Meryem Uzerli: "Çok kalabalık"

        Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin geleneksel kortejinde yer alan sanatçılar, Antalyalıların sevgi seliyle karşılandı. Kortej anında duygularını dile getiren Pınar Altuğ, "Antalya ve festivaller daima hep var olsun" derken, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de, "Bu yıl çok emek verdik, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Çünkü istiyoruz ki daima sinemanın ışığı Antalya'dan dünyaya yayılsın" ifadelerini kullandı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin geleneksel korteji, Cam Piramit önünden başladı, sırasıyla 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi güzergahını takip ederek Karaalioğlu Parkı girişinde sona erdi. Kortejin en yoğun olduğu nokta ise her zamanki gibi Işıklar Caddesi oldu. Hınca hınç dolan caddede, vatandaşlar Meryem Uzerli, Menderes Samancılar, Coşkun Göğen, İlyas Salman, Büşra Pekin, Leyla Smyrna Cabas, Ersin Korkut, Emre Kınay, Pınar Altuğ Atacan, Asuman Dabak, Mehmet Özgür ve Levent Özdilek gibi çok sayıda sevilen sanatçıyla fotoğraf çekinebilmek içini adeta yarıştı. Bazı vatandaşlar da korteji iş yerleri ve evlerinin pencere ile balkonlarından izledi. Usta sanatçılar kendilerini cep telefonuyla kaydeden vatandaşları selamladı.

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        Kortej anında yoğun ilgiden memnun olduğunu dile getiren Meryem Uzerli, "Oldukça kalabalık. Çok güzel" dedi.

        "Bu şehir kültürüyle, sanatıyla, sinemasıyla yaşasın"

        Meryem Uzerli ile aynı araçta bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Büşra Özdemir, Antalya'nın 63 yıldır festivalle, sanatla ve sinemayla yaşadığını söyledi. Festival için çok emek verdiklerini belirten Özdemir, "Bu yıl çok emek verdik, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Çünkü istiyoruz ki daima sinemanın ışığı Antalya'dan dünyaya yayılsın. Bu şehir kültürüyle, sanatıyla, sinemasıyla yaşasın. Burası Antalya, burası Türkiye'nin en köklü, en prestijli film festivalinin başkenti. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalimiz şehrimizde sinema emekçilerine, sinemaseverlere hayırlı olsun diyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da akşam spor salonunda yapacağımız açılış törenimize bekliyoruz" dedi.

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        "Festivaller daima var olsun"

        Festivalde sunuculuk yapacak olan Pınar Altuğ da, çok keyifli bir an yaşadıklarını belirterek, "Antalya hep var olsun, festivaller hep var olsun daima" diye konuşurken, sunuculardan Emre Kınay da, "Her şey çok güzel. Antalyalılar festivale hazır" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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