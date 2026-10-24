Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Yasin Okumuş, Pınar Elma
ON Hotels Alanya Belediyespor: Shchytkov, Hetman, Yusuf Bakır, Gutierrez, Ahmetcan Büyükgöz, Emir Öztürk (Zeka Çağatay Kır, Enes Atlı, Ulaş Onur Topbaşlı, Mustafa Selçuk Uyar, Abdulsamet Sineren)
İstanbul Gençlikspor: Baturalp Güngör, Cemal Özgür, Caner Çiçekoğlu, Yasin Aydın, Bertuğ Öndeş, Padar (Burak Mert, Doğan Karakoç, Mejias, Hakan Koçal, Mustafa Cengiz, Taha Berat Massa)
Setler: 25-19, 25-19, 25-21
Süre: 86 dakika (27, 28, 31)
ANTALYA
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