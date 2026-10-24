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        "63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali" kortejine yoğun ilgi

        Antalya'da düzenlenen 63'üncü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin geleneksel kortejinde, sanatçıları görmek isteyen vatandaşlar sokakları doldurdu. Saatler öncesinden güzergaha gelen Antalyalılar, Meryem Uzerli, Menderes Samancılar, Coşkun Göğen ve Büşra Pekin'in de yer aldığı korteji alkışlar ve çiçeklerle karşıladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:19 Güncelleme:
        "63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali" kortejine yoğun ilgi

        Antalya'da düzenlenen 63'üncü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin geleneksel kortejinde, sanatçıları görmek isteyen vatandaşlar sokakları doldurdu. Saatler öncesinden güzergaha gelen Antalyalılar, Meryem Uzerli, Menderes Samancılar, Coşkun Göğen ve Büşra Pekin'in de yer aldığı korteji alkışlar ve çiçeklerle karşıladı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin geleneksel korteji, Cam Piramit önünden başladı. Sanatçıları görmek için alanda toplanan vatandaşlar, kırmızı halının çevresindeki bariyerlerin arkasında saatler öncesinde beklemeye başladı. Otomobillerin çevresinde kalabalık oluşturan vatandaşlar, sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirebilmek için adeta yarıştı. Kortejde Meryem Uzerli, Menderes Samancılar, Coşkun Göğen, İlyas Salman, Büşra Pekin, Leyla Smyrna Cabas, Ersin Korkut, Emre Kınay, Pınar Altuğ Atacan, Asuman Dabak, Mehmet Özgür ve Levent Özdilek gibi çok sayıda sevilen sanatçı yerini aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir de Meryem Uzerli ile aynı otomobilden vatandaşları selamladı.

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        Alkışlarla tempo tuttular

        Korteji izleyenler arasında yeni doğmuş bebekleriyle gelenler ve yaşlı vatandaşlar da yer alırken; güzergah boyunca cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çeken vatandaşların bir kısmı sanatçılara çiçek attı, bazıları alkışlarla tempo tuttu. Cam Piramit'ten başlayan kortej, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi güzergahını takip ederek Karaalioğlu Parkı girişinde sona erdi. Evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar ile dükkanlarının önüne çıkan esnaf da korteji selamladı. Yoğun ilgiyle karşılanan sanatçılar, güzergah boyunca sık sık durarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

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        Festivalin açılış töreni, bu akşam Antalya Spor Salonu'ndaki kırmızı halı geçişiyle başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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