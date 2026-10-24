Kemer'de yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında Merkez Mahallesi'nde bulunan Botanik Park'ta yaralı bir dağ keçisi buldu. Durumun Kemer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı keçiyi yakalayarak Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Kemer'de yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçisi, Kemer Belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

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