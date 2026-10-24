Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:19 Güncelleme:
        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamındaki kortej geçişine, Türk sineması ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Meryem Uzerli, Menderes Samancılar, İlyas Salman, Coşkun Göğen, Emre Kınay, Pınar Altuğ Atacan, Fadik Sevin Atasoy, Büşra Pekin, Leyla Smyrna Cabas, Levent Özdilek, Muttalip Mujdec ve Ersin Korkut gibi bazı ünlüler katıldı.

        Sanatçılar, üstü açık otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirip onlara karanfil attı.

        Kortejde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de yer aldı.

        REKLAM

        Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan kortej, Sakıp Sabancı Bulvarı, 100. Yıl Caddesi, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Valilik binası önü, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi güzergahını takip ederek, Karaalioğlu Parkı'nda sona erdi.

        Korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

        Festival, 31 Ekim'de sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        63'üncü Altın Portakal 'Geleneksel Kortej' ile başladı
        63'üncü Altın Portakal 'Geleneksel Kortej' ile başladı
        Antalya'da ünlü sanatçılara sevgi seli Pınar Altuğ: "Festivaller daima var...
        Antalya'da ünlü sanatçılara sevgi seli Pınar Altuğ: "Festivaller daima var...
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        "63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali" kortejine yoğun il...
        "63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali" kortejine yoğun il...
        Babasının otomobiliyle evden ayrılan Ali'den 4 gündür haber yok
        Babasının otomobiliyle evden ayrılan Ali'den 4 gündür haber yok
        Kemer'de yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı
        Kemer'de yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı