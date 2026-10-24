63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan kortej, Sakıp Sabancı Bulvarı, 100. Yıl Caddesi, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Valilik binası önü, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi güzergahını takip ederek, Karaalioğlu Parkı'nda sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamındaki kortej geçişine, Türk sineması ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Meryem Uzerli, Menderes Samancılar, İlyas Salman, Coşkun Göğen, Emre Kınay, Pınar Altuğ Atacan, Fadik Sevin Atasoy, Büşra Pekin, Leyla Smyrna Cabas, Levent Özdilek, Muttalip Mujdec ve Ersin Korkut gibi bazı ünlüler katıldı.

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