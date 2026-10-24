63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı
63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı.
63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamındaki kortej geçişine, Türk sineması ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Meryem Uzerli, Menderes Samancılar, İlyas Salman, Coşkun Göğen, Emre Kınay, Pınar Altuğ Atacan, Fadik Sevin Atasoy, Büşra Pekin, Leyla Smyrna Cabas, Levent Özdilek, Muttalip Mujdec ve Ersin Korkut gibi bazı ünlüler katıldı.
Sanatçılar, üstü açık otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirip onlara karanfil attı.
Kortejde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de yer aldı.
Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan kortej, Sakıp Sabancı Bulvarı, 100. Yıl Caddesi, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Valilik binası önü, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi güzergahını takip ederek, Karaalioğlu Parkı'nda sona erdi.
Korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.
Festival, 31 Ekim'de sona erecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.