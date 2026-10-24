Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Babasının otomobiliyle evden ayrılan Ali'den 4 gündür haber yok

        Babasının otomobiliyle evden ayrılan Ali'den 4 gündür haber yok

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 4 gün önce babasının otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ali Güleşan'ın (25) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Babasının otomobiliyle evden ayrılan Ali'den 4 gündür haber yok

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 4 gün önce babasının otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ali Güleşan'ın (25) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki ailesinin evinden 21 Ekim saat 03.00 sıralarında babasına ait otomobille ayrılan Ali Güleşan'dan bir daha haber alınamadı. Güleşan'ın kaybolduğu gün otomobille saat 06.00 sıralarında Alanya Balıkçı Hali yakınlarına geldiği ve aracını buraya park ettiği belirlendi. Ailenin kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alınamadı. Ali Güleşan'ın bulunması için jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. Ali Güleşan'ı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        Kemer'de yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı
        Kemer'de yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı
        35.⁠ ⁠Alanya Triatlon Yarışları başladı
        35.⁠ ⁠Alanya Triatlon Yarışları başladı
        Kepez MotoDrag Şampiyonası'nda motorlar ısındı, final yarın
        Kepez MotoDrag Şampiyonası'nda motorlar ısındı, final yarın
        Alanyaspor'da kupa mesaisi başladı
        Alanyaspor'da kupa mesaisi başladı
        Son kez otomobili park edip ayakkabısız halde yürürken görüntülendi, 4 günd...
        Son kez otomobili park edip ayakkabısız halde yürürken görüntülendi, 4 günd...
        Alanyaspor, 12 Bingölspor maçı hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, 12 Bingölspor maçı hazırlıklarına başladı