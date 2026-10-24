Alanya Belediyespor- İstanbul Gençlik Spor: 3-0
ALANYA Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Gençlik Spor'u 3-0 mağlup etti.
ALANYA Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi’nin ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Gençlik Spor’u 3-0 mağlup etti.
Efeler Ligi’nin 2026-2027 sezonu ikinci haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor ile İstanbul Gençlik Spor karşı karşıya geldi. 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-19 kazanan Alanya temsilcisi 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-19 kazanan Alanya Belediyespor, mücadelede durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü seti 25-21 alan ev sahibi ekip, 86 dakika süren karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Ligin ilk haftasında Sultanbeyli Belediye Spor karşısında 3-0 hükmen galip sayılan Alanya Belediyespor, sezonun ilk iç saha karşılaşmasını da galibiyetle tamamlayarak puanını 6’ya yükseltti. Alanya temsilcisi, ligin üçüncü haftasında 27 Ekim Salı günü saat 19.00’da Fenerbahçe Medicana’ya konuk olacak.
Maçın künyesi
ON Hotels Alanya Belediyespor – İstanbul Gençlik Spor: 3-0
Salon: 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu
Hakemler: Yasin Okumuş, Pınar Elma
ON Hotels Alanya Belediyespor: Shchytkov, Hetman, Yusuf Bakır, Gutierrez, Ahmetcan Büyükgöz, Emir Öztürk (Zeka Çağatay Kır (L) Enes Atlı, Ulaş Onur Topbaşlı, Mustafa Selçuk Uyar, Abdulsamet Sineren)
İstanbul Gençlik Spor: Baturalp Güngör, Cemal Özgür, Caner Çiçekoğlu, Yasin Aydın, Bertuğ Öndeş, Padar (Burak Mert (L), Doğan Karakoç, Mejias, Hakan Koçal, Mustafa Cengiz, Taha Berat Massa)
Setler: 25-19, 25-19, 25-21
Süre: 87 dakika (27, 29, 31)
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