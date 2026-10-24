Alanya Belediyespor- İstanbul Gençlik Spor: 3-0

Efeler Ligi’nin 2026-2027 sezonu ikinci haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor ile İstanbul Gençlik Spor karşı karşıya geldi. 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-19 kazanan Alanya temsilcisi 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-19 kazanan Alanya Belediyespor, mücadelede durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü seti 25-21 alan ev sahibi ekip, 86 dakika süren karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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