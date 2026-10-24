Altın Portakal'da kırmızı halı şıklığı

ANTALYA'da bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni öncesinde kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. Geceye birçok ünlü sanatçı, oyuncu ve yönetmen katıldı.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 63'üncüsü Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Daima' sloganıyla düzenleniyor. Öğle saatlerinde geleneksel kortej ile başlayan festivalin açılış töreni ise Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Açılış öncesinde, törene katılmak için gelen sanatçılar, yönetmenler, oyuncular ve konuklar kırmızı halıdan yürüyerek görkemli gecenin gerçekleştirileceği alana giriş yaptı. Ünlü isimler şıklık yarışının yaşandığı kırmızı halıda yürüyerek, fotoğraf çektirdi.

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'ANTALYA HALKINA HASRET GİDERMEYE GELDİM'

Oyuncu İlyas Salman, festivalde sinema için bir araya gelinmesinin önemine dikkati çekerek, "Sinema için insanların yan yana gelmesi çok güzel. Antalya halkına hasret gidermek için geldim" dedi.

Festival kortejine ilk kez katıldığını belirten oyuncu Muttalip Müjdeci, Antalyalıların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müjdeci, "Sürekli geliyordum festivale ama bugün ilk defa korteje katıldım. Sanki seyirci bizi bekliyormuş. Antalya seyircisi, sinemaseverler. Geldim ve çok mutlu oldum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Güzel filmler sizi bekliyor. Bu hafta iyi seyirler diliyorum" diye konuştu.

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'BAĞIMSIZ FİLMLERİ İZLEME ŞANSI BULUYORUZ'

Oyuncu Şenay Gürler, Antalya, Adana ve Ankara gibi kentlerde düzenlenen film festivallerinin yaygınlaşmasının ve gelenekselleşmesinin önemini vurguladı. Gürler şöyle konuştu:

"Bu tür festivallerin yayılması ve Antalya gibi gelenekselleşmiş bir festivalin olması çok değerli ve önemli. Çünkü burada bağımsız filmleri, başka yerlerde izleyemediğimiz filmleri izleme şansımız oluyor. Heyecanla bekliyorum, bayağı film izlemek istiyorum. Antalyalılar o kadar şahane insanlar ki kortej boyunca inanılmaz bir ilgi gösterdiler. Sanıyorum sinemaya da ilgi gösterecekler."

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Oyuncu Asuman Dabak, yoğun işleri nedeniyle birkaç yıldır festivale katılamadığını belirterek, "Bu yıl geldim ve seyircisinin, ilgisinin katlanarak arttığını görüyor olmak beni çok mutlu etti. Çok keyifli geçsin diyorum" dedi.

Oyuncu Hülya Duyar, festivalin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Sanatla, filmlerle buluşmak muhteşem bir şey. Çok heyecanlıyım. Bütün hafta film izleyeceğim. Herkesin sinemaya gitmesini rica ediyorum" diye konuştu.

'ANTALYA'NIN İÇTENLİĞİNİ ÖZLEMİŞİM’

Oyuncu Suna Yıldızoğlu, uzun süredir sosyal hayattan uzak kaldığını belirterek, Antalya'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yıldızoğlu, "Buraya geldiğime o kadar sevindim ki sosyal medyanın kirliliği bir, bir buçuk saatte gitti. Buradaki halkın güzelliğini, içtenliğini özlemişim. Hâlâ var olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Antalya'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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'FESTİVALİN YANINDA OLMAK GÖREVİMİZ'

Oyuncu Levent Özdilek, Altın Portakal ve Altın Koza film festivallerinin Türkiye'nin önemli sinema etkinlikleri arasında yer aldığını belirterek, bu organizasyonların üretime katkı sunarak devam etmesi gerektiğini söyledi. Özdilek, festivalin 'Daima' sloganına da dikkati çekti.

Oyuncu Menderes Samancılar, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ülkemizin en önemli ve büyük festivallerinden biri. Bize düşen görev de sonuna kadar bu festivalin yanında olmak ve destekçisi olmak" dedi.

Oyuncu Tilbe Saran, festivalin sinema ve Türkiye için önemine vurgu yaparak, "Sizlerin, basın emekçilerinin özgürlüğünün yanında olduğumuzu söylemek isterim. Festival, Türkiye için çok önemli, sinema için çok önemli, bizler için çok önemli. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Birlikte güzel bir festival geçirmek dileğiyle" diye konuştu.

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Yönetmen Derviş Zaim, festivalin 63 yıldır sürdürülmesinin kültürel açıdan önem taşıdığını belirterek, "Bunun devam etmesi bizim kültürümüz açısından çok önemli. Dolayısıyla herkesin taş taş üstüne koyması gereken bir yerdeyiz. Umarım ileriki yıllarda çok daha iyi zamanları hep beraber yaşarız" ifadelerini kullandı.

'ANTALYALILAR FESTİVALLERİNE SAHİP ÇIKIYOR'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, festivalin 63'üncü kez düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Açılışın halkla birlikte gerçekleştirildiğini belirten Özdemir, "Bugün perdeyi 63'üncü kez aralamış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Antalyalıların sahip çıktığı festivali yeniden yaşatmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi. Festivalin geleneksel kortejle başladığını ve yoğun katılım olduğunu aktaran Özdemir, sekiz gün sürecek etkinliklerde sinema ve sanatın ön planda olacağını belirtti. Özdemir, "Antalyalılar festivaline sahip çıkıyor. Bugün burada bazı ödüller sahiplerini bulacak. Sekiz günlük serüvenin sonunda Altın Portakal heykelciklerimiz, Venüs heykelciklerimiz sahiplerini bulacak. Antalya'ya başarılı, dolu dolu, sinemayla ve sanatla iç içe sekiz gün diliyorum. Yaşasın sinema, yaşasın Altın Portakal" diye konuştu.

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'DAİMA DEVAM ETSİN'

Festivalde Sinema Emek Ödülü alan Suzan Kardeş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, festivalin uzun yıllardır devam etmesinin önemine işaret etti. Kardeş duygularını şöyle dile getirdi:

"Her şeyden önce ben Emek Ödülü aldığım için siz dahil herkesin emeğine sonsuz saygılar. Yıllarca ısrarla devam eden bir festival, bu sefer bana yaradı. Ben de 'Daima' dedim. Çünkü ben Yeşilçam'dan geldim. İlk başta hep Yeşilçam vardı, şimdi artık sinema diyoruz. Yeşilçam bitti, artık sinema var."