63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinin açılış töreni kırmızı halı geçişiyle başladı

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine katılan sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Antalya Spor Salonu önündeki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Bu yıl "DAİMA" temasıyla düzenlenen festivalin açılışına, çok sayıda sinemasever katıldı.

Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı Derviş Zaim, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalde 63'üncü yılın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "63 yıldır yapılan köklü bir festival. Bunun devam etmesi, bizim kültürel olarak gelişmemiz, büyümemiz önemli. Herkesin taş taş üzerine koyması gereken bir dönemden geçiyoruz. Jüri olarak elimizden geleni yapıp, mümkün olduğunca adaletli olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Oyuncu Hülya Duyar da festivalin yine muhteşem olduğunu belirterek, "Antalya Film Festivali benim için çok özel. Sanatla sinemaseverlerle buluşmak muhteşem. Çok heyecanlıyım. Bütün hafta film izleyeceğim. Herkesi festivale davet ediyorum." diye konuştu.

İlyas Salman ise sinema için insanların yan yana gelmesinin önemli olduğunu, festivalde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gecede "Onur Ödülü" alacak oyunculardan Menderes Samancılar, festivalin düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür ederek, Türkiye'nin önemli film festivallerinden biri olduğunu kaydetti.

Samancılar, "Her zaman festivalin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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- "Heyecanla bekliyorum"

Tilbe Saran ise festivalin Türkiye ve sinema için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizler için de çok önemli. Burada olduğumuz için çok mutluyum. Güzel bir hafta geçirmeyi diliyorum." şeklinde konuştu.

Oyuncu Muttalip Müjdeci, korteje katıldığını ve yoğun ilgi gördüklerini belirterek, festivalde çok fazla sinemasever gördüğü için mutlu olduğunu anlattı.

Şenay Gürler ise festivali çok değerli gördüğünü ve geleneksel olarak düzenlenmesinin kıymetli olduğunu söyledi.

Seyircinin ilgisinin çok iyi olduğuna değinen Gürler, "Heyecanla bekliyorum, filmlerin hepsini izlemek istiyorum." dedi.

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Levent Özdilek ise Türkiye'nin en önemli iki festivalinin "Altın Portakal" ve "Altın Koza" olduğunu ifade ederek, "DAİMA" temasının her şeyin yolunda gittiğini gösterdiğini sözlerine ekledi.