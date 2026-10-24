Altın Portakal kırmızı halıda ünlülerin şıklık yarışı 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreninde kırmızı halı geçişi yapıldı

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni öncesi kırmızı halı geçişinde ünlüler şıklıkta birbirleriyle yarıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemanın usta isimlerini ve yeni yeteneklerini Antalya'da buluşturuyor. Bugün saat 14.30'da geleneksel kortej geçişi ile başlayan festivalin, açılış töreni öncesi 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu girişinde kırmızı halı geçişi gerçekleştirildi.

Kırmızı halıda her sene olduğu gibi bu yıl da ünlüler arasında şıklık yarışı yaşandı. Görkemli gecede, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, usta oyuncular Menderes Samancılar, Tilbe Saran, Jüri Başkanı Derviş Zaim'in yanı sıra Türk sinemasının emektar isimleri Menderes Samancılar, Suna Yıldızoğlu, Suzan Kardeş başta olmak üzere birbirinden ünlü isimler yer aldı.

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Kırmızı halı geçişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan festivalin Jüri Başkanı Derviş Zaim, "63. yıl çok önemli bir festival. Bunun devam etmesini istiyorum. Bizim kültürel olarak gelişmemiz, büyümemiz çok önemli. Dolayısıyla herkesin taş taşı üstüne koyması gereken bir mekandayız. Umarım ileriki yıllarda çok daha iyi zamanlarda hep beraber yaşarız" dedi.

Tüm festivallerin yayılması ve gelenekselleşmesi gerektiğini belirten sanatçı Şenay Gürler, "Antalya'nın böyle bir festivalinin olması çok değerli ve çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü hem bağımsız filmleri izleme şansımız oluyor. Gişelerde izleyemediğimiz filmleri, heyecanla bekliyorum. Seyircinin ilgisi de çok iyi. Antalyalılar o kadar şahane insanlar ki korteje katıldılar. Bütün yol boyunca inanılmaz ilgi gösterdiler. Sanırım sinemaya da ilgi gösterecekler" dedi.

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Antalya Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Aydın ise bugün perdeyi 63. kez aralamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Açılışımızın halkımızla yapıyoruz. Antalyalıların sahip çıktığı bir festivali yeniden yaşatıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün geleneksel kortejimizle festivale başladık. Çok yoğun bir katılım vardı. Antalyalılar festivale sahip çıktı ve bugün burada bazı ödüller sahiplerini bulacak. 8 günlük serüvenin sonunda Altın Portakal Venüs heykelciklerimiz sahiplerini bulacak. Başarılı, dolu dolu sinema ve sanatla dolu 8 gün diliyorum Antalya'ya" diye konuştu.