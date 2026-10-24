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        Parktaki köprüden düştü; itfaiye 2 saatlik çalışmayla kurtardı

        ANTALYA'da park içerisindeki köprüde yürürken dengesini kaybederek yaklaşık 25 metreden zemine düşen kişi yaralandı. Acı içerisinde bağırarak yardım isteyen yaralıyı kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Halat ve vinç yardımıyla aşağı inen ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yukarı çıkarılabilen yaralı, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 23:52 Güncelleme:
        Parktaki köprüden düştü; itfaiye 2 saatlik çalışmayla kurtardı

        ANTALYA’da park içerisindeki köprüde yürürken dengesini kaybederek yaklaşık 25 metreden zemine düşen kişi yaralandı. Acı içerisinde bağırarak yardım isteyen yaralıyı kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Halat ve vinç yardımıyla aşağı inen ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yukarı çıkarılabilen yaralı, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Serdengeçti Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, park içerisindeki köprüden geçtiği sırada ayağı kayan kişi, yaklaşık 25 metreden zemine düştü. Yerde acıyla bağıran kişi yardım istedi. Çevredekilerin sesleri duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralıya ulaşmak ve çıkarmak için çalışma başlattı.

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        İTFAİYE EKİPLERİNDEN KURTARMA ÇALIŞMASI

        Kurtarma aracıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralının bulunduğu noktaya ulaşmak için halat ve vinç kullandı. Ekipler, kontrollü şekilde inerek yaralıya ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve adının Muhammet olduğu belirlenen yaralı daha sonra kaşık sedyeye alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 2 saatte yukarıya çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralı götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        ‘HAVADA YÜRÜR GİBİ GİTTİ’

        Olayın görgü tanığı, “Bizim önümüzde oldu. Adımını attı, havada yürür gibi gitti. Orada yatıyor, anlamadık” dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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