Alanya'da Alman vatandaşı Müslüman oldu, Ahmet ismini aldı

Alanya Müftüsü Mehmet Seven’in katılımıyla gerçekleştirilen ihtida merasiminde, Alman vatandaşı Wilhelm Laarmann, Kelimei Şehadet getirerek Müslüman oldu. Merasimde Ahmet ismini alan Laarmann’ı tebrik eden Müftü Mehmet Seven, kendisine İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi. Merasim, yapılan duanın ardından sona erdi.

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