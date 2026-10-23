Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri ALKÜ'lü öğrenciler yeni döneme şenlikle başladı ALKÜ'de öğrenciler 3 gün boyunca doyasıya eğlendi

        ALKÜ'lü öğrenciler yeni döneme şenlikle başladı ALKÜ'de öğrenciler 3 gün boyunca doyasıya eğlendi

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) düzenlenen "Hoş Geldin Şenliği", 3 gün boyunca konserler, sportif faaliyetler, oyunlar ve öğrenci topluluklarının etkinlikleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:43 Güncelleme:
        ALKÜ'lü öğrenciler yeni döneme şenlikle başladı ALKÜ'de öğrenciler 3 gün boyunca doyasıya eğlendi

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) düzenlenen "Hoş Geldin Şenliği", 3 gün boyunca konserler, sportif faaliyetler, oyunlar ve öğrenci topluluklarının etkinlikleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

        ALKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen "ALKÜ Hoş Geldin Şenliği 2026", 2022 Ekim tarihleri arasında Kestel Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak, üniversiteye yeni katılan öğrencilerin uyum sürecine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen şenlikte, öğrenciler 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle bir araya geldi. Şenliğin ilk günü öğrenci topluluklarının stantlarında gerçekleştirilen üye kayıtları ve etkinliklerle başladı. Sportif faaliyetler ve çeşitli oyunlarla devam eden programda, ALKÜ Geleneksel ve Modern Dans Topluluğu öğrencilerinin gösterileri ilgi gördü. Günün devamında Durduk Yere müzik grubu sahne alırken, DJ Melih Yavuz, Can Keskin ve Orhan Aydın performanslarıyla öğrencilere müzik dolu anlar yaşattı.

        REKLAM

        Şenliğin ikinci gününde de sportif faaliyetler ve öğrenci topluluklarının etkinlikleriyle eğlenen öğrenciler, ARAF konseriyle keyifli bir akşam geçirdi. Üçüncü gün düzenlenen etkinliklerin ardından DJ Melih Yavuz, Can Keskin ve Orhan Aydın sahne aldı. Şenlik, Elif Kaya konseriyle sona erdi. Konserin ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, sanatçı Elif Kaya’ya çiçek ve tablo hediye etti.

        Rektör Türkdoğan öğrencilerin heyecanına ortak oldu

        ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, şenlik kapsamında öğrenci topluluklarının stantlarını ve etkinlik alanını ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet ederek toplulukların çalışmaları ve üye kayıtları hakkında bilgi alan Türkdoğan, daha sonra öğrencilerle birlikte konserleri izledi. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde aktif olmasının önemine değinen Rektör Türkdoğan, üniversite hayatının yalnızca ders ve sınavlardan ibaret olmadığını belirtti. Türkdoğan, "Üniversitemize yeni katılan öğrencilerimize bir kez daha hoş geldiniz diyor, tüm öğrencilerimize başarılı, mutlu ve unutulmaz bir üniversite hayatı diliyorum. Üniversite hayatı yalnızca derslerden ve sınavlardan ibaret değil; aynı zamanda yeni dostluklar kurduğumuz, yeteneklerimizi keşfettiğimiz, kendimizi geliştirdiğimiz ve hayat boyu hatırlayacağımız hatıralar biriktirdiğimiz çok özel bir dönem. Bu nedenle öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de aktif olmalarını önemsiyoruz" dedi.

        REKLAM

        Öğrenci topluluklarının çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Türkdoğan, "Kampüsümüzü birlikte öğrenebildiğimiz, üretebildiğimiz ve güzel hatıralar biriktirebildiğimiz canlı bir yaşam alanı hâline getirmeye devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, öğrenci topluluklarımıza ve katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Üç gün boyunca müzik, eğlence ve sosyal etkinliklerle devam eden ALKÜ Hoş Geldin Şenliği 2026, öğrencilerin yeni akademik yıla birlik, beraberlik ve yüksek motivasyonla başlamasına katkı sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Türkiye, enerji alanında uluslararası uzmanları Antalya'da buluşturacak
        Türkiye, enerji alanında uluslararası uzmanları Antalya'da buluşturacak
        Alanya keçiboynuzu için yol haritası oluşturulacak ALTSO Başkanı Tuna: "Üre...
        Alanya keçiboynuzu için yol haritası oluşturulacak ALTSO Başkanı Tuna: "Üre...
        Altın Portakal Film Forum'da finalist değişikliği
        Altın Portakal Film Forum'da finalist değişikliği
        Antalya'da LÖSEV'den farkındalık etkinliği
        Antalya'da LÖSEV'den farkındalık etkinliği
        Kaza yapan otomobil alev aldı, sürücünün cesedi uçurumda bulundu
        Kaza yapan otomobil alev aldı, sürücünün cesedi uçurumda bulundu
        Finike'de devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
        Finike'de devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti