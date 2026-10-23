ALKÜ'lü öğrenciler yeni döneme şenlikle başladı ALKÜ'de öğrenciler 3 gün boyunca doyasıya eğlendi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) düzenlenen "Hoş Geldin Şenliği", 3 gün boyunca konserler, sportif faaliyetler, oyunlar ve öğrenci topluluklarının etkinlikleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

ALKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen "ALKÜ Hoş Geldin Şenliği 2026", 2022 Ekim tarihleri arasında Kestel Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak, üniversiteye yeni katılan öğrencilerin uyum sürecine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen şenlikte, öğrenciler 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle bir araya geldi. Şenliğin ilk günü öğrenci topluluklarının stantlarında gerçekleştirilen üye kayıtları ve etkinliklerle başladı. Sportif faaliyetler ve çeşitli oyunlarla devam eden programda, ALKÜ Geleneksel ve Modern Dans Topluluğu öğrencilerinin gösterileri ilgi gördü. Günün devamında Durduk Yere müzik grubu sahne alırken, DJ Melih Yavuz, Can Keskin ve Orhan Aydın performanslarıyla öğrencilere müzik dolu anlar yaşattı.

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Şenliğin ikinci gününde de sportif faaliyetler ve öğrenci topluluklarının etkinlikleriyle eğlenen öğrenciler, ARAF konseriyle keyifli bir akşam geçirdi. Üçüncü gün düzenlenen etkinliklerin ardından DJ Melih Yavuz, Can Keskin ve Orhan Aydın sahne aldı. Şenlik, Elif Kaya konseriyle sona erdi. Konserin ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, sanatçı Elif Kaya’ya çiçek ve tablo hediye etti.

Rektör Türkdoğan öğrencilerin heyecanına ortak oldu

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, şenlik kapsamında öğrenci topluluklarının stantlarını ve etkinlik alanını ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet ederek toplulukların çalışmaları ve üye kayıtları hakkında bilgi alan Türkdoğan, daha sonra öğrencilerle birlikte konserleri izledi. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde aktif olmasının önemine değinen Rektör Türkdoğan, üniversite hayatının yalnızca ders ve sınavlardan ibaret olmadığını belirtti. Türkdoğan, "Üniversitemize yeni katılan öğrencilerimize bir kez daha hoş geldiniz diyor, tüm öğrencilerimize başarılı, mutlu ve unutulmaz bir üniversite hayatı diliyorum. Üniversite hayatı yalnızca derslerden ve sınavlardan ibaret değil; aynı zamanda yeni dostluklar kurduğumuz, yeteneklerimizi keşfettiğimiz, kendimizi geliştirdiğimiz ve hayat boyu hatırlayacağımız hatıralar biriktirdiğimiz çok özel bir dönem. Bu nedenle öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de aktif olmalarını önemsiyoruz" dedi.

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Öğrenci topluluklarının çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Türkdoğan, "Kampüsümüzü birlikte öğrenebildiğimiz, üretebildiğimiz ve güzel hatıralar biriktirebildiğimiz canlı bir yaşam alanı hâline getirmeye devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, öğrenci topluluklarımıza ve katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Üç gün boyunca müzik, eğlence ve sosyal etkinliklerle devam eden ALKÜ Hoş Geldin Şenliği 2026, öğrencilerin yeni akademik yıla birlik, beraberlik ve yüksek motivasyonla başlamasına katkı sağladı.