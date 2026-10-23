Alanya'da keçiboynuzu çalıştayı düzenlendi

Antalya'da "Alanya Keçiboynuzu Çalıştayı" düzenlendi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mustafa Tuna, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında ALTSO konferans salonunda düzenlenen çalıştayda, Alanya keçiboynuzunun üretimini, markalaşmasını ve yeni pazarlara ulaşmasını değerlendirdiklerini söyledi.

Amaçlarının ilçenin değerlerine sahip çıkmak ve üreticilerin emeğini daha kazançlı hale getirmek olduğunu vurgulayan Tuna, "Bu doğrultuda akademisyenlerimiz, üreticilerimiz ve iş dünyamızla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Birliği Başkanı Duran Yılmaz da çalıştayın keçiboynuzunun bölgedeki geleceği açısından önem taşıdığını söyledi.

Çalıştaydan çıkacak sonuçlarla, keçiboynuzundan elde edilecek katma değerli ürünlerin belirleneceğini anlatan Yılmaz, "Böylece üreticiden ticaret erbabına kadar değer zincirinin bütün halkaları fayda sağlayacak. Üreticilerimiz daha kaliteli ve iyi fiyatla satılabilecek ürünler elde ederken, ticari faaliyetlerde bulunanlar da kazanç sağlayacak." dedi.

BAKA İktisadi Sektörler Birim Başkanı Hasan Yüksek de keçiboynuzunun Antalya'nın tarımsal zenginliğini ve yöresel üretim kültürünü yansıtan önemli ürünlerden biri olduğunu belirtti.

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Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal ise ilçede keçiboynuzu üretim alanının 2 bin dekarın üzerinde olduğunu ve 600'den fazla üreticinin bu faaliyeti yürüttüğünü bildirdi.

Çalıştayda, Alanya keçiboynuzunun mevcut durumu, üretim aşamasında karşılaşılan sorunlar, ürünün güçlü yönleri, markalaşma olanakları ve yeni pazarlara ulaşma potansiyeli değerlendirildi.