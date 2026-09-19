Antalya açıklarında teknede yaralanan kişi tahliye edildi
Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında teknede yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 19.09.2026 - 22:37 Güncelleme:
Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında teknede yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında seyreden gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip gönderildi.
Sahil güvenlik ekiplerince tekneden alınan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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