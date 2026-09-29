Antalya Büyükşehir Belediyesi filosuna 283 yeni araç kazandıracak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 775 milyon liralık yatırımla filosuna 283 yeni araç kazandıracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar kent genelinde hizmet verecek 283 yeni aracın ilk teslimatı kapsamında alınan 89 aracın tanıtımını yaptı.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında düzenlenen programda, minibüs, midibüs, iş makineleri ve kamyonlardan oluşan 89 araç tanıtıldı.

Özdemir, programda yaptığı konuşmada, araçların 548 milyon lira bedelle belediyenin öz kaynakları kullanılarak alındığını belirtti.

Antalya'nın 19 ilçesi ve 913 mahallesine daha hızlı ve etkin hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade eden Özdemir, 2026 yılı sonuna kadar filoya toplam 283 aracın dahil edileceğini ve yatırım bedelinin 1 milyar 775 milyon liraya ulaşacağını kaydetti.

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Özdemir, "Antalya'mızın 19 ilçesine, 913 mahallesine kesintisiz hizmeti, kendi öz kaynaklarımızla aldığımız, kredi kullanmadan Devlet Malzeme Ofisinden satın alımlarını yaptığımız araçlarımızla yapacağız. Bu araçlar, uzun yıllar Antalya'mıza hizmet edecek, vatandaşlarımıza daha güçlü ve kesintisiz hizmet sunacak." dedi.

Özdemir, 1 Ekim itibarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin kiralık iş makinesi uygulamasına son verileceğini bildirdi.

Belediyenin hizmetlerini öz kaynaklarıyla satın alınan araçlarla sürdüreceğini belirten Özdemir, yeni araçların kente hayırlı olmasını diledi.

Programın ardından Özdemir, yeni araçlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.