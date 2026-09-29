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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezonu "Carmina Burana" ile açacak

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 2026-2027 sanat sezonunun açılışını dünyaca ünlü "Carmina Burana" eseriyle yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezonu "Carmina Burana" ile açacak

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 2026-2027 sanat sezonunun açılışını dünyaca ünlü "Carmina Burana" eseriyle yapacak.

        ADSO'nun 3 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştireceği konseri, Daimi Şef Oğuzhan Kavruk yönetecek.

        Konserde soprano Ayşe Şenoğul, tenor Burak Dabakoğlu ve bariton Faik Mansuroğlu solist olarak sahne alacak. Orkestraya, Koro Şefi Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ile Antalya Karma Çocuk Korosu eşlik edecek.

        Çocuk korosunun hazırlıklarını Osman Gazi Akçalı, Elvan Vural Akçalı, Yavuz Kelebek ve Sonat Coşkuner üstlenecek.

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        Alman besteci Carl Orff'un 1935-1936 yıllarında bestelediği "Carmina Burana", Orta Çağ'dan günümüze ulaşan şiirlerden seçilen metinleri müzikle buluşturuyor.

        Eserde talih, aşk, bahar, yaşamın geçiciliği ve değişen kader gibi temalar işleniyor. Eserin başlangıç ve sonunda yer alan "O Fortuna" bölümü ise klasik müzik repertuvarının en bilinen eserleri arasında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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