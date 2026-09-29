ATSO Başkanı Hacısüleyman, görev yaptığı 4 yıllık dönemi değerlendirdi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, görevde bulunduğu 2022-2026 döneminde Antalya'nın geleceğine dokunacak çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Hacısüleyman, ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 4 yıllık görev dönemlerini değerlendirdi.

Hizmet binasında iyileştirmeler yaptıklarını, kafe, restoran, mescit ve kurakçıl peyzaj projelerini tamamladıklarını belirten Hacısüleyman, ATSO Proje Geliştirme ve Devlet Destekleri Ofisi ile üyelere yardımcı olduklarını ifade etti.

Merkezde ve ilçelerde destek, teşvik ve hibe bilgilendirme programları düzenleyerek üyelerin kendilerini geliştirmeleri için fırsat sunduklarını dile getiren Hacısüleyman, iş dünyasına yönelik rehberlik için SGK Bilgilendirme Ofisi kurduklarını söyledi.

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Hacısüleyman, ilk defa 49 meslek komitesi için harcama bütçesi oluşturularak komitelerin kendi aralarında program yapmalarına imkan sağlandığını belirtti.

ATSO Akademi ile Öğrenen ve Gelişen İş Dünyası projesiyle 300 eğitim programı düzenlediklerini dile getiren Hacısüleyman, 11 bin 685 kişinin bu programlara katıldığını ifade etti.

Hacısüleyman, Antalya'nın geleceğine yönelik de Antalya 2050 Vizyonu'nu hazırladıklarını söyledi. Tarım, turizm, sanayi-ticaret, kentsel dönüşüm-şehircilik alanlarında kenti değerlendirdiklerini belirten Hacısüleyman, sürdürülebilirlik, teknoloji, rekabetçilik, dayanıklılık, dijitalleşme perspektifinde kentin değerlerinin ele alındığını anlattı.

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Siber güvenlik, iş dünyasının teknolojik evrimi, bilişim sektörü, e-ticaret ve yapay zeka alanında üyeleri bilgilendirmek üzere toplantılar düzenlediklerini dile getiren Hacısüleyman, Ekonomi Buluşmaları, Ekmek Zirvesi, Kaleiçi Zirvesi, Yeşil Beceriler ve İstihdam Zirvesi etkinliklerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Hacısüleyman, "Dönüşen bir ATSO yaratmak istedik. Farkındalık oluşturacak projeleri gerçekleştirmek istedik. Antalya'daki olanakları genişletmeye çalıştık." dedi.

Hacısüleyman, ATSO seçimlerinin 18 Ekim'de ANFAŞ'ta yapılacağını kaydetti.