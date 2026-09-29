Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri ATSO Başkanı Hacısüleyman, görev yaptığı 4 yıllık dönemi değerlendirdi

        ATSO Başkanı Hacısüleyman, görev yaptığı 4 yıllık dönemi değerlendirdi

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, görevde bulunduğu 2022-2026 döneminde Antalya'nın geleceğine dokunacak çalışmalara imza attıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 13:54 Güncelleme:
        ATSO Başkanı Hacısüleyman, görev yaptığı 4 yıllık dönemi değerlendirdi

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, görevde bulunduğu 2022-2026 döneminde Antalya'nın geleceğine dokunacak çalışmalara imza attıklarını söyledi.

        Hacısüleyman, ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 4 yıllık görev dönemlerini değerlendirdi.

        Hizmet binasında iyileştirmeler yaptıklarını, kafe, restoran, mescit ve kurakçıl peyzaj projelerini tamamladıklarını belirten Hacısüleyman, ATSO Proje Geliştirme ve Devlet Destekleri Ofisi ile üyelere yardımcı olduklarını ifade etti.

        Merkezde ve ilçelerde destek, teşvik ve hibe bilgilendirme programları düzenleyerek üyelerin kendilerini geliştirmeleri için fırsat sunduklarını dile getiren Hacısüleyman, iş dünyasına yönelik rehberlik için SGK Bilgilendirme Ofisi kurduklarını söyledi.

        REKLAM

        Hacısüleyman, ilk defa 49 meslek komitesi için harcama bütçesi oluşturularak komitelerin kendi aralarında program yapmalarına imkan sağlandığını belirtti.

        ATSO Akademi ile Öğrenen ve Gelişen İş Dünyası projesiyle 300 eğitim programı düzenlediklerini dile getiren Hacısüleyman, 11 bin 685 kişinin bu programlara katıldığını ifade etti.

        Hacısüleyman, Antalya'nın geleceğine yönelik de Antalya 2050 Vizyonu'nu hazırladıklarını söyledi. Tarım, turizm, sanayi-ticaret, kentsel dönüşüm-şehircilik alanlarında kenti değerlendirdiklerini belirten Hacısüleyman, sürdürülebilirlik, teknoloji, rekabetçilik, dayanıklılık, dijitalleşme perspektifinde kentin değerlerinin ele alındığını anlattı.

        REKLAM

        Siber güvenlik, iş dünyasının teknolojik evrimi, bilişim sektörü, e-ticaret ve yapay zeka alanında üyeleri bilgilendirmek üzere toplantılar düzenlediklerini dile getiren Hacısüleyman, Ekonomi Buluşmaları, Ekmek Zirvesi, Kaleiçi Zirvesi, Yeşil Beceriler ve İstihdam Zirvesi etkinliklerini hayata geçirdiklerini söyledi.

        Hacısüleyman, "Dönüşen bir ATSO yaratmak istedik. Farkındalık oluşturacak projeleri gerçekleştirmek istedik. Antalya'daki olanakları genişletmeye çalıştık." dedi.

        Hacısüleyman, ATSO seçimlerinin 18 Ekim'de ANFAŞ'ta yapılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        "TFF arayışlara başlamış"
        "TFF arayışlara başlamış"
        TÜİK: Muhtemel eğitim süresi 2025'te 16,8 yıl oldu
        TÜİK: Muhtemel eğitim süresi 2025'te 16,8 yıl oldu
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Serenay podyumda
        Serenay podyumda
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş

        Benzer Haberler

        Antalya'da kadına bıçaklı saldırı sanığına 20 yıla kadar hapis cezası istem...
        Antalya'da kadına bıçaklı saldırı sanığına 20 yıla kadar hapis cezası istem...
        COP31 Antalya turizmine katkı sağlayacak
        COP31 Antalya turizmine katkı sağlayacak
        Antalya otellerinde yüksek doluluk sürüyor
        Antalya otellerinde yüksek doluluk sürüyor
        Türk okçuluğunda hedef, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda birden fazla mad...
        Türk okçuluğunda hedef, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda birden fazla mad...
        Antalya'da apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı
        Antalya'da apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı
        Antalya'da hayvan hırsızlığı şüphesiyle 2 kişi yakalandı
        Antalya'da hayvan hırsızlığı şüphesiyle 2 kişi yakalandı