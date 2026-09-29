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        Antalya'da kadına bıçaklı saldırı sanığına 20 yıla kadar hapis cezası istemi

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, bir kadına bıçakla saldırdığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Antalya'da kadına bıçaklı saldırı sanığına 20 yıla kadar hapis cezası istemi

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, bir kadına bıçakla saldırdığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık O.K'nin (33) cezaevinden izinli çıktığı gün uzlaşma bahanesiyle Özge Ç. ve yanındakilerle Fidanlık Caddesi yakınlarında bir araya geldiği belirtildi.

        Aralarında çıkan tartışmada sanığın, Özge Ç'ye "seni öldüreceğim" diyerek yanında getirdiği bıçakla sırtından 4 kez bıçakladığı, bıçağın kesici kısmının müştekinin sırtında kırılması üzerine bu kez elinde kalan sapla Özge Ç'nin başına vurduğu, tekme attığı aktarıldı.

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        Müştekinin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı ifade edilen iddianamede, kullanılan aletin öldürmeye elverişliliği, darbe sayısı ve bıçak kırılmasına rağmen eylemin sürdürülmesi dikkate alınarak sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği vurgulandı.

        İddianamede, sanık O.K'nin "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Sanık O.K, iddianamede yer alan ifadesinde, Özge Ç. ile yaklaşık 3 aylık birlikteliğinin olduğunu belirterek, bu süre zarfında ona borç para verdiğini öne sürdü.

        Sanık, cezaevinden izinli çıktığı gün Özge Ç'nin emniyete giderek kendisiyle ilgili endişeleri olduğunu söyleyerek başvuru yaptığını öğrendiğini ileri sürdü.

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        M.E. ve E.Ç. ile alacak verecek meselesini görüşmek üzere Özge Ç. ile Toktaşlar Parkı'nda görüşürken polis ekiplerinin gelerek kendisini aldıklarını belirten O.K., ertesi gün yarın kalan görüşmeyi tamamlamak için tekrar buluştuklarını savundu.

        Konuştukları sırada M.E.'nin kendisine taş attığını, akabinde olay yerine 2-3 kişinin daha geldiğini iddia eden sanık, bunun üzerine cebindeki taşıdığı bıçağı taşa vurarak kırdığını, kendisine yaklaşanlara karşı kendisini savunduğunu öne sürdü.

        Sanık, bu esnada Özge Ç.'nin yaralandığını düşündüğünü, sadece ona karşı değil kendisini savunmak için herkese karşı bıçağı savurduğunu iddia etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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