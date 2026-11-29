Antalya'nın Manavgat ilçesinde ineği ölen 79 yaşındaki Hapa Dönek'e destek olunacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tek geçim kaynağını kaybeden Dönek’in ineğinin ölümü üzerine döktüğü gözyaşları ve yaktığı ağıtlar sosyal medyada yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sertaç Gökhan, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı AR-GE Şube Müdürü Ufuk Sarımehmetoğlu ve Manavgat İlçe Hizmetleri Müdürü Ömer Aydın, ihtiyaçların tespit edilmesi için yaşlı kadını ziyaret etti.

Hapa Dönek ile telefonla görüşen Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir de en kısa sürede süt ineğinin teslim edileceğini, kadının tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti.