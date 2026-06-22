Antalya'da 19 ilçede aşure dağıtımı gerçekleştirilecek
Antalya Büyükşehir Belediyesi, muharrem ayı boyunca 19 ilçede 40 bin aşure ikramında bulunacak.
Giriş: 22.06.2026 - 16:28 Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi, muharrem ayı boyunca 19 ilçede 40 bin aşure ikramında bulunacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merkez aşevi ile Manavgat ve Alanya aşevlerinde hazırlanan aşureler, kent genelinde vatandaşlarla buluşturulacak.
Aşure dağıtım etkinliği ilk olarak 26 Haziran'da Kumluca'da başlayacak, 13 Temmuz'a kadar farklı ilçelerde devam edecek.
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