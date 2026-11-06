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        Antalya'da 6 araçlı zincirleme kaza kamerada: Arka camdaki yazı dikkat çekti "Kaza yapmış şoförün dediği gibi bir anda karşıma çıktı"

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Araçlarda büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kaza, araç kamerasına yansırken, kazaya karışan otomobillerden birinin arka camında bulunan "Kaza yapmış şoförün dediği gibi bir anda karşıma çıktı" yazısı dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Antalya'da 6 araçlı zincirleme kaza kamerada: Arka camdaki yazı dikkat çekti "Kaza yapmış şoförün dediği gibi bir anda karşıma çıktı"

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Araçlarda büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kaza, araç kamerasına yansırken, kazaya karışan otomobillerden birinin arka camında bulunan "Kaza yapmış şoförün dediği gibi bir anda karşıma çıktı" yazısı dikkat çekti.

        Kaza, Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kemer Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Side yönüne seyir halinde olan Burcu H. P. idaresindeki 07 AST 560 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Bulvarı ışıklı kavşağını geçtikten sonra aynı yönde ilerleyen İdris A. yönetimindeki 07 BUB 299 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, Emrah K. idaresindeki 07 CJS 589 plakalı otomobile, bu araç da Ersoy Ü. yönetimindeki 06 DR 7070 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme devam eden kazada 06 DR 7070 plakalı otomobil, Remzi G.'nin kullandığı 32 DJ 297 plakalı otomobile, bu araç da Ercan E. idaresindeki 07 YGY 70 plakalı araca çarptı.

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        Arka camdaki yazı dikkat çekti

        Kazaya karışan araçlardan birinin araç kamerasına yansıyan zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan otomobillerden birinin arka camında yer alan "Kaza yapmış şoförün dediği gibi bir anda karşıma çıktı" yazısı görenlerin dikkatini çekti.

        Trafik uzun süre tek şeritten sağlandı

        Kazaya 6 aracın karışması, araçların büyük bölümünün çekici yardımıyla kaldırılması gerekmesi ve kaza tespit tutanağı işlemlerinin uzaması nedeniyle Kemer Bulvarı'nda trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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