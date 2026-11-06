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        Doğa yürüyüşünde rotadan çıkarak kayboldu, kendisini bulan ekiplerden helallik istedi

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda yürüyüş rotasından çıkarak kaybolan 1 kişi AFAD ekipleri tarafından bulundu. Motosikletinin bulunduğu noktaya tahliye edilen vatandaş kendisine ulaşan ekiplerden helallik istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:29 Güncelleme:
        Doğa yürüyüşünde rotadan çıkarak kayboldu, kendisini bulan ekiplerden helallik istedi

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda yürüyüş rotasından çıkarak kaybolan 1 kişi AFAD ekipleri tarafından bulundu. Motosikletinin bulunduğu noktaya tahliye edilen vatandaş kendisine ulaşan ekiplerden helallik istedi.

        Olay, dün öğlen saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile birlikte Hisarçandır Mahallesi'ne gelen Ü.B. isimli şahıs yürüyüş yapmak 1568 metre rakıma sahip Dastaratağacı Dağı'na geldi. Üçsögüt Yaylası'nda doğa yürüyüşüne çıkan Ü.B. bir süre sonra yürüyüş rotasından çıkarak arazide kayboldu. Kaybolduğunu fark eden ve geri dönüş yolunu bulamayan Ü.B. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

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        Ekiplerden helallik istedi

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri bölgede kayıp vatandaşın bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Ü.B. yürüyüş rotasının yaklaşık 1.5 kilometre uzağında bulundu. Yorgun ve bitkin olduğu görülen Ü.B'nin sağlık durumu kontrol edilerek su ve yiyecek verildi. Ü.B, AFAD ekipleri ile birlikte motosikletinin bulunduğu noktaya tahliye edilirken, kendisini bulan ekiplerden helallik istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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