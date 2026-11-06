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        Yayalara yol vermek için duran otomobile yolcu minibüsü çarptı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidini kullanan yayalara yol vermek için duran otomobile, aynı istikamette seyir halindeki yolcu minibüsü arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Yayalara yol vermek için duran otomobile yolcu minibüsü çarptı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidini kullanan yayalara yol vermek için duran otomobile, aynı istikamette seyir halindeki yolcu minibüsü arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

        Kaza, Antalya Caddesi üzerinde Ziraat Bankası karşısındaki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarı Köprü istikametinden Yapay Şelale istikametine seyir halinde olan Veli K. yönetimindeki 07 CIU 545 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa A. yönetimindeki 07 J 2282 plakalı yolcu minibüsü, duran otomobile arkadan çarptı.

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        Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Yolcu minibüsü sürücüsü Mustafa A.'nın, otomobilin soldan gelerek aniden önüne geçtiğini iddia ettiği öğrenildi.

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