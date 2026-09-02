Antalya'da insan ticareti operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen insan ticareti operasyonunda, oturma ve çalışma izinleri bulunmadan zorla çalıştırıldığı belirlenen 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen insan ticareti operasyonunda, oturma ve çalışma izinleri bulunmadan zorla çalıştırıldığı belirlenen 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla insan ticareti, zorla çalıştırma, göçmen kaçakçılığı ve izinsiz yabancı çalıştırılmasının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan kontrollerde, 14 yabancı uyruklu kadının oturma ve çalışma izinleri olmadan zorla çalıştırıldığı tespit edildi.
Kadınları zorla çalıştırdığı, pasaportlarına el koyduğu ve çeşitli vaatlerle Türkiye'ye girişlerini sağladığı değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı, 14 kadın Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne sevk edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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