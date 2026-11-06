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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da mobilya fabrikası alev alev yandı, sahibi genç kadın gözyaşlarına boğuldu Yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınırken, fabrikanın içerisindeki malzemeler küle döndü Ayakta durmakta güçlük çeken ve söndürme çalışmalarını uzun süre yerde oturup izleyen kadını, yakınları ve çevredekiler teskin etti

        Antalya'da mobilya fabrikası alev alev yandı, sahibi genç kadın gözyaşlarına boğuldu Yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınırken, fabrikanın içerisindeki malzemeler küle döndü Ayakta durmakta güçlük çeken ve söndürme çalışmalarını uzun süre yerde oturup izleyen kadını, yakınları ve çevredekiler teskin etti

        Antalya'da mobilya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangını duyup olay yerine gelen fabrika sahibi genç kadın ve yakınları işletmenin yanışını gözyaşlarıyla takip etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Antalya'da mobilya fabrikası alev alev yandı, sahibi genç kadın gözyaşlarına boğuldu Yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınırken, fabrikanın içerisindeki malzemeler küle döndü Ayakta durmakta güçlük çeken ve söndürme çalışmalarını uzun süre yerde oturup izleyen kadını, yakınları ve çevredekiler teskin etti

        Antalya'da mobilya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangını duyup olay yerine gelen fabrika sahibi genç kadın ve yakınları işletmenin yanışını gözyaşlarıyla takip etti.

        Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Özer Sokak'taki mobilya fabrikasında dün saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İçerisinde mobilya atölyesi ve depo olarak kullanılan alanların bulunduğu fabrikadan yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi ile belediyelere ait su tankerleri sevk edildi.

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        Gözyaşlarına boğuldu

        Saat 18.00'de kapatıldığı öğrenilen fabrikadaki yangına ekipler müdahale etti. Yangın haberini alarak olay yerine gelen fabrika işletmecisi Merve E., iş yerini alevler içinde görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve uzun süre yerde oturan genç kadın, yakınları ve çevredekiler tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

        Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında fabrikada zarar oluşurken, içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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