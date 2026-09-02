Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da safari araçları denetlendi

        Antalya'da safari araçları denetlendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan trafik denetiminde 5 safari araç sahibine cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Antalya'da safari araçları denetlendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan trafik denetiminde 5 safari araç sahibine cezai işlem uygulandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel Mahallesi Sigorta Caddesi'nde, safari turlarında kullanılan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, 23 araçta denetim yaparak kurallara uymayan 5 araç sahibine 233 bin lira ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Keçiören Belediyesi'nde 129 personel hakkında soruşturma
        Keçiören Belediyesi'nde 129 personel hakkında soruşturma
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Hayko'dan veda açıklaması
        Hayko'dan veda açıklaması
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        OVP pazar günü açıklanacak
        OVP pazar günü açıklanacak
        Nisa Nur, rezidansın 14.katından düştü! Soruşturma başlatıldı!
        Nisa Nur, rezidansın 14.katından düştü! Soruşturma başlatıldı!
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Nişan sonrası ön balayı
        Nişan sonrası ön balayı
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi

        Benzer Haberler

        EIF Enerji Kongresi 5-7 Kasım'da Antalya'da yapılacak
        EIF Enerji Kongresi 5-7 Kasım'da Antalya'da yapılacak
        Hastaneden taburcu olduktan dakikalar sonra aracı küle döndü
        Hastaneden taburcu olduktan dakikalar sonra aracı küle döndü
        Antalya'da "Deniz Çayırları Fotoğraf Sergisi" açıldı
        Antalya'da "Deniz Çayırları Fotoğraf Sergisi" açıldı
        Antalya'da insan ticareti operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
        Antalya'da insan ticareti operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Antalya merkezli fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Antalya merkezli fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı