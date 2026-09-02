Antalya'da safari araçları denetlendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan trafik denetiminde 5 safari araç sahibine cezai işlem uygulandı.
Giriş: 02.09.2026 - 17:10 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan trafik denetiminde 5 safari araç sahibine cezai işlem uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel Mahallesi Sigorta Caddesi'nde, safari turlarında kullanılan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, 23 araçta denetim yaparak kurallara uymayan 5 araç sahibine 233 bin lira ceza uyguladı.
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