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        Antalya'da yeni nesil radarlarla 24 saat hız denetimi

        Antalya Emniyet Müdürlüğü, hız kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yeni nesil radar sistemleriyle 24 saat esasına göre hız denetimi yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Antalya'da yeni nesil radarlarla 24 saat hız denetimi

        Antalya Emniyet Müdürlüğü, hız kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yeni nesil radar sistemleriyle 24 saat esasına göre hız denetimi yapıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince yürütülen denetimlerle sürücülerde yakalanma riski algısının artırılması, yasal hız sınırlarına uyumun sağlanması, hız kaynaklı trafik kazaları ile can kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

        Açıklamada, aşırı ve uygunsuz hızın, trafik kazalarının meydana gelmesinde ve ölümcül sonuçlar doğurmasında en önemli kural ihlallerinden biri olduğu vurgulandı.

        Kardeşkentler Caddesi'nde yeni nesil radar sistemleriyle 24 saat esasına göre gerçekleştirilen denetimlerde hız sınırlarının otomobil ve panelvanlar için saatte 70 kilometre, minibüs ve kamyonetler için 60 kilometre, otobüs, kamyon, çekici ve motosikletler için ise 50 kilometre olduğu belirtildi.

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