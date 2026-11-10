Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ, COP31'de sürdürülebilir teknoloji çözümlerini sergiliyor

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında açtığı stantta, temiz enerji, su güvenliği ve geri dönüşüm alanlarındaki teknolojilerini tanıtıyor.

Savunma sanayisindeki mühendislik ve üretim tecrübesini çevreye duyarlı teknolojilerle buluşturan ASFAT, Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenen zirvede stant açtı.

Stantta, enerji depolama sistemleri, havadan su üretme cihazı, atık lastiklerin geri kazanımına yönelik teknolojiler ve çevre dostu üretim çözümleri ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

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ASFAT İş Geliştirme Uzmanı Yiğit Demirel, AA muhabirine, savunma sanayisindeki mühendislik kabiliyetlerini çevresel sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarında da sergilemek amacıyla COP31'de bulunduklarını söyledi.

Stantta deniz yüzeyi temizleme gemisi, kıyı devriye gemisi ve yerli imkanlarla geliştirilen havadan su üretme cihazını tanıttıklarını belirten Demirel, temiz yer altı su kaynaklarının korunması, atık plastiklerin ve kıymetli minerallerin geri kazanılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

ASFAT AR-GE ve Teknoloji Yönetim Uzmanı İrem Bigat da şirketin 27 askeri fabrika ve 10 tersanede üretim ve bakım hizmeti verdiğini belirtti.

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Üretim süreçlerinde kullanılan ürünlerin çevresel etkilerinin uzmanlar tarafından incelendiğini dile getiren Bigat, çevreye olası zararların önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bigat, stantlarına uluslararası katılımcıların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, COP31 kapsamında özellikle yurt dışından gelen ve Türkiye'de yatırım yapmak isteyen firmalarla temas kurduklarını ifade etti.

- COP31'de sergilenen teknolojiler

Su güvenliği alanında geliştirilen atmosferik su jeneratörleri, havadaki nemi yoğunlaştırarak içme suyu elde edilmesini sağlıyor. Afet bölgeleri, askeri tesisler ve şebekeden bağımsız alanlarda kullanılması hedeflenen sistemler, alternatif su teminine yönelik çözüm sunuyor.

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Şirketin döngüsel ekonomi alanındaki çalışmaları arasında ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüştürülerek karbon siyahı ve yakıt ürünlerine dönüştürülmesi de yer alıyor. Üretimde kullanılan çok ışınlı fiber lazer kaynak sistemi ile de geleneksel yöntemlere göre 4 kat daha hızlı kaynak yaparak malzeme kaybı ve enerji kullanımının azaltılması hedefleniyor.

Denizcilik alanında da çevresel çözümler geliştiren ASFAT'ın ürettiği Deniz Yüzeyi Temizleme Gemisi, Gözetleme Devriye Botu ve Deniz Petrol Atık Temizleme Gemisi, deniz kirliliğinin önlenmesi ve temizlenmesi çalışmalarında görev yapıyor.