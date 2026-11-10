Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: COP31'den somut adımlar bekliyoruz (2)
Giriş: 10.11.2026 - 14:38 Güncelleme:
'ARTIK KONUŞMA DEĞİL, HAREKETE GEÇME ZAMANI'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), Demirören Haber Ajansı'na
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