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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: COP31'den somut adımlar bekliyoruz (2)

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: COP31'den somut adımlar bekliyoruz (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: COP31'den somut adımlar bekliyoruz (2)

        'ARTIK KONUŞMA DEĞİL, HAREKETE GEÇME ZAMANI'

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), Demirören Haber Ajansı'na

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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