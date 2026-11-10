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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Malezyalı Bakan Nga, Türkiye ile aralarında güçlü ve sağlam ortaklık bulunduğunu söyledi:

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Malezyalı Bakan Nga, Türkiye ile aralarında güçlü ve sağlam ortaklık bulunduğunu söyledi:

        GÖKHAN ÇELİKER - Malezya Konut ve Yerel Yönetim Bakanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) Asamblesi Başkanı Nga Kor Ming, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin dostluktan ibaret olmadığını belirterek, "Biz aslında kardeşiz. Bu da Türkiye ile Malezya arasında son derece yakın, güçlü ve sağlam bir ortaklık bulunduğunu göstermektedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:28 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Malezyalı Bakan Nga, Türkiye ile aralarında güçlü ve sağlam ortaklık bulunduğunu söyledi:

        GÖKHAN ÇELİKER - Malezya Konut ve Yerel Yönetim Bakanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) Asamblesi Başkanı Nga Kor Ming, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin dostluktan ibaret olmadığını belirterek, "Biz aslında kardeşiz. Bu da Türkiye ile Malezya arasında son derece yakın, güçlü ve sağlam bir ortaklık bulunduğunu göstermektedir." dedi.

        Malezyalı Bakan Nga, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        "Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkiler sadece dostluktan ibaret değildir. Biz aslında kardeşiz. Bu da Türkiye ile Malezya arasında son derece yakın, güçlü ve sağlam bir ortaklık bulunduğunu göstermektedir." diyen Nga, ülkesinin COP31'e aktif katılımının köklü ortaklığı ve dostluğu yansıtmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

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        Nga, daha fazla Türk vatandaşının Malezya'yı ziyaret etmesi umudunu dile getirerek, iki ülkenin zengin kültürel çeşitlilik ve kültürel miras bakımından da ortak özelliklere sahip olduğuna dikkati çekti.

        Türkiye ile Malezya'nın birlikte çalışabileceği birçok sektör bulunduğuna işaret eden Nga, ülkesinin turizm sektörünün hızla büyüdüğü, Türkiye'nin de bu alanda çok şey sunabileceği değerlendirmesini yaptı.

        Nga, eğitim alanında da işbirliği yapılabileceğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin teknik ve mesleki eğitim alanındaki deneyimi önemli. Malezya olarak biz de gençlerimizin iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerileri kazanmasını ve bu alanlarda uzmanlaşmasını hedefliyoruz. Bu sebeple teknik ve mesleki eğitim, mutlaka işbirliği yapmamız gereken alanlardan biridir." ifadelerini kullandı.

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        Savunma sanayi alanında da işbirliği yapılabileceğini vurgulayan Nga, Türkiye'nin askeri gücüne dikkati çekti.

        - Malezya eğitim merkezi olmayı hedefliyor

        Nga, Malezya'nın yükseköğretim alanında da bölgesel eğitim merkezi olmayı hedeflediğini dile getirerek, ülkesinde yabancı öğrencilere eğitim vermeye hazır, dünya standartlarında birçok üniversite bulunduğunu anlattı.

        Daha fazla Türk öğrencinin Malezya'ya gelmesini umut ettiklerini belirten Nga, Türk öğrencilerin ülkesinde kendilerini oldukça rahat hissettiklerini aktardı.

        - COP31'in önemi

        Nga, "diyalog, uzlaşı ve eylemin" büyük önem taşıdığının altını çizerek, COP31 kapsamında mutabakata varılan kararların mutlaka uygulanması gerektiğine işaret etti.

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        Çok geç olmadan Paris Anlaşması'nın uygulanmasının zamanı geldiğine vurgu yapan Nga, "Aldığımız kararlar ve attığımız adımlar, dünya tarihini ve dünyanın geleceğini yeniden şekillendirecektir." dedi.

        Dünyanın çocuklara bırakılacak miras olduğuna işaret eden Nga, verilen sözlerin tutulması ve taahhütlerin yerine getirilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğu değerlendirmesini yaptı.

        Nga, Paris Anlaşması'nda belirtildiği gibi uzlaşılan kararları uygulamaya geçirme zamanı geldiğini söyleyerek, "COP31 de bu vizyonu hayata geçirmek için en uygun küresel platformdur. Sonuç olarak, eylemler sözlerden daha güçlüdür. Gelin, bunu hep birlikte gerçekleştirelim." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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