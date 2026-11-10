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        COP31 iklim zirvesinde ikinci gün (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:03 Güncelleme:
        COP31 iklim zirvesinde ikinci gün (2)

        LİDERLER ANTALYA'YA GELMEYE DEVAM EDİYOR

        Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) yarın yapılacak Liderler Zirvesi'ne katılacak devlet ve hükümet başkanları Antalya'ya gelmeye devam ediyor. Antalya Havalimanı'na gelen Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Antigua ve Barbuda Başbakanı Gaston Browne, Burundi Başbakanı Nestor Ntahontuye ve Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley törenle karşılandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve yetkililer tarafından karşılanan konuk devlet başkanları, tören mangasını selamladı. Yöresel kıyafetli çocukların çiçek sunduğu liderler, otellerine geçti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğleden sonra Antalya'da olması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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