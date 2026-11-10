İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, ortak basın toplantısı düzenledi:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "1,5 derece hedefinden asla vazgeçemeyiz. Paris Anlaşması bize yol göstermeye devam ediyor. Görevimiz sıcaklık artışını sınırlandırmak, olası bir aşımın düzeyini ve süresini en aza indirmek ve yeniden bu eşiğin altına dönmek için gereken adımları hızlı bir şekilde atmaktır." dedi.

Kurum, COP31 Alanı'ndaki Mevlana Basın Toplantısı Salonu'nda UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell ve COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kurum, dün COP31 gündeminin hızlı kabul edilmesinin çalışmalara olumlu başlangıç sağladığını belirterek, gelecek iki hafta boyunca tarafların aynı kararlılığı ve yaklaşımı sürdüreceğini düşündüğünü dile getirdi.

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Başından beri tepeden bir karar alınmayacağını söylediklerini vurgulayan Kurum, "Eylem gündeminin açıkçası kabul edilmesi, ortaya koymuş olduğumuz hedeflerin konuşulabilmesi adına kıymetliydi. Burada hedeflerimizi hayata getirmek için aynı kararlılığı göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

El Nino'nun etkilerini tüm dünyanın yaşadığını anlatan Kurum, böyle bir zamanda 1,5 derece eşiğinin aşılması riskinin giderek belirginleştiği bir dönemde Antalya'da buluşulduğunu söyledi.

Bu eşiğin kısa süreliğine aşılmasının bile geri döndürülemeyecek kayıp ve hasarlara yol açabileceğine dikkati çeken Kurum, "1,5 derece hedefinden asla vazgeçemeyiz. Paris Anlaşması bize yol göstermeye devam ediyor. Görevimiz sıcaklık artışını sınırlandırmak, olası bir aşımın düzeyini ve süresini en aza indirmek ve yeniden bu eşiğin altına dönmek için gereken adımları hızlı bir şekilde atmaktır." dedi.

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Yürütülen kapsamlı istişareler doğrultusunda bu ihtiyaca yanıt verecek bir kararın, COP31 Başkanlığı öncülüğünde şekillenmesini önemsediklerini ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Uyum, kayıp ve hasarın iklim gündeminin merkezinde yer alması gerektiğine inanıyoruz. Zirve boyunca okyanuslardan şehirlere kadar iklim dirençliliğini güçlendirmeye odaklanacağız. İkinci küresel durum değerlendirmesi konusunda özel bir bakanlar toplantısına ev sahipliği yapacağız ve bu değerlendirmenin 1,5 derece eşiğinin aşılması ve bunun etkilerini bütün boyutlarıyla ele almasını bekliyoruz. Elde edilecek bulgular, sıcaklık artışını yeniden bu eşiğin altına indirmek için atacağımız adımlara yön vermelidir."

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- Elektrifikasyon konusu

Bakan Kurum, COP31 gündeminin temel başlıklarından biri olan elektrifikasyona odaklandıklarını, ulaşımda, binalarda ve sanayide elektrik kullanımının yaygınlaşmasını ele aldıklarını belirtti.

Bu yıl enerji piyasalarında yaşanan krizin, ithal yakıtlara bağlılığın ülkelerin nasıl fiyat dalgalanmalarıyla ve arz kesintileriyle karşı karşıya kaldığını herkese gösterdiğini dile getiren Kurum, mart-ağustos döneminde yakıt ithal eden ülkelerin yaklaşık 330 milyar dolar ilave maliyetle karşılaştığını bildirdi.

Elektrik teknolojilerinin artık giderek ucuzlaşmasının bu kırılganlığı azaltmak için önemli bir imkan sağladığını anlatan Kurum, COP31 Başkanlığı olarak 2035'e kadar 35 küresel elektrifikasyon taahhüdünü​​​​​​​ bu anlayışla başlattıklarını söyledi.

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Bugün elektriğin, dünyadaki nihai enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 23'ünü karşıladığını belirten Kurum, hedeflerinin bu payı 2035 yılına kadar yüzde 35'e yükseltmek olduğunu ifade etti.

- "Bütün misafirlerimizin güvenliğinden sorumluyuz"

COP31 Başkanı Kurum ile UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell ve COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin, Avustralya ile COP Başkanlığını aldığı günden beri "uygulama" dediğini anımsatan Kurum, eylem gündemini çalışırken de hedefleri ortaya koyarken de bugüne kadar alınmış COP kararlarının hayata geçirilmesini kolaylaştıracak ve ilerleme sağlayacak hedef ve eylemleri belirlediklerini kaydetti.

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Bunun COP tarihinde alışılan bir durum olmadığının altını çizen Kurum, eylem gündemi açıklandığında gelen tepkilerin çok olumlu olduğuna şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin deprem bölgesinde yaptığı işlerdeki tecrübesini ve birikimini tüm dünyaya anlattıklarını da ifade eden Kurum, dayanıklı bir şehri inşa ettiklerini, binalarda kullanılan enerji yoğunluğunun yüzde 40 azaldığını gördüklerini belirtti.

COP31'de netice almak istediklerini vurgulayan Kurum, "Emisyon azaltımı bu neticeyi bize gösterecek, somut ilerleme sağlamamıza imkan verecek. Tüm bu hedefleri hayata geçirdiğimizde 2035 yılına kadar yüzde 30 civarında bugünkü emisyonların azaltıldığını görüyoruz. İşte elde tutulur ilerleme budur." dedi.

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Türkiye'nin de kömür madenleriyle, fosil yakıtlarla ilgili tutumunun belli olduğunu anlatan Kurum, bugün yenilenebilir enerjide Türkiye'nin Avrupa içerisinde lider pozisyonda, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji yatırımı yapan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, Türkiye'nin 2040'a kadar enerji bağımsızlığını ilan edecek yatırımları hayata geçireceğini açıkladıklarını ve bu kapsamda çalışmalar yapmaya devam edeceğini belirtti.

Bu çalışmaları yaptıktan sonra fosil yakıtların tüketiminin azalacağını ifade eden Kurum, "Şimdi önünüzde seçenek var. Bir maliyetli yatırım ve maliyet, fosil yakıt. Yenilenebilir enerji maliyeti neredeyse yarı yarıya daha az, daha da azalıyor. Siz hangisini tercih edersiniz? Sonuçta ülkeler bu yönde yatırımları yapmaya devam edecekler. Biz bu hedefleri yakaladığımızda elle tutulur bir ilerleme sağlayacağız." şeklinde konuştu.

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Bir soru üzerine Kurum, barışçıl hiçbir gösteriyle ilgili Türkiye'de tutuklama olmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"COP nezdinde de bunun teminatını tüm ülkelere verdik. Biz gelen bütün misafirlerimizin güvenliğinden sorumluyuz. Buradaki huzurdan sorumluyuz. Burada hiçbir misafirimizin kılına zarar gelmeyecek şekliyle ekiplerimiz, güvenlik güçlerimiz çalışıyor. Bu çerçevede burada gösteri yapmak isteyenlerle ilgili barışçıl gösterilere ilişkin valiliğimiz koordinasyonunda İçişleri Bakanlığımız gerekli başvuruları alıyor ve bu başvurular çerçevesinde her birey burada gösteri yapabilecek durumda. Diğer başka gösteri veya tutuklama, neyi ifade etmek istediğinizi tamamlayamadım ama Türkiye, dünyanın bu noktada en adaletli ülkelerinden bir tanesi. Dolayısıyla barışçıl bir gösteride Türkiye'de tutuklama olmaz."