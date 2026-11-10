Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Enerji Bakanı Bayraktar: Milli Enerji 2040, geleceğe yönelik kararlılığımızın somut bir ifadesi

        Enerji Bakanı Bayraktar: Milli Enerji 2040, geleceğe yönelik kararlılığımızın somut bir ifadesi

        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İnanıyorum ki enerjinin geleceğini; iddialı hedefleri gerçekçi ve akılcı politikalarla, güçlü altyapıyla ve elbette etkili, kapsamlı uluslararası iş birlikleriyle bir araya getirebilen ülkeler şekillendirecek. Milli Enerji 2040, işte bu geleceğe yönelik kararlılığımızın somut bir ifadesidir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Enerji Bakanı Bayraktar: Milli Enerji 2040, geleceğe yönelik kararlılığımızın somut bir ifadesi

        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “İnanıyorum ki enerjinin geleceğini; iddialı hedefleri gerçekçi ve akılcı politikalarla, güçlü altyapıyla ve elbette etkili, kapsamlı uluslararası iş birlikleriyle bir araya getirebilen ülkeler şekillendirecek. Milli Enerji 2040, işte bu geleceğe yönelik kararlılığımızın somut bir ifadesidir" dedi.

        Bakan Bayraktar, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) marjında Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Enerji Bakanları Toplantısı'na katıldı. Son yıllarda peş peşe krizler yaşandığına dikkati çeken Bakan Bayraktar, “Dünya, bir yandan ekonomik büyümeyi ve enerji arz güvenliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan iklim hedeflerine ulaşabilmek için emisyonlarını azaltmaya gayret ediyor. Enerji arz güvenliği ise bugün, her zamankinden daha fazla, bir millî güvenlik meselesi hâline gelmiş durumda" dedi.

        REKLAM

        GÜNEŞ VE RÜZGÂRDA 175 GİGAVAT HEDEFİ

        Türkiye olarak, ileriye giden yolun elektrifikasyondan geçtiğine inandıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, geçen hafta 'Milli Enerji 2040' vizyonunu açıkladığını anımsatarak, “Bu plan, uzun vadeli vizyonumuzu ortaya koyarken önümüzdeki dönüşüm süreci için de net bir yol haritası sunuyor. Artan enerji talebimizi petrol ve doğal gazdan elektrik enerjisine yönlendireceğiz. Bugün yaklaşık 128 gigavat seviyesinde olan kurulu gücümüzü, 2040 yılına kadar 281 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz. Daha da önemlisi, bu kapasitenin 175 gigavatını güneş ve rüzgâr enerjisinden sağlayacağız. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payını bugün yüzde 63 seviyesinden 2040 yılında yüzde 77'ye yükselteceğiz. Ayrıca dengeli, güvenilir ve düşük karbonlu bir enerji sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak 10 gigavatlık nükleer enerji kapasitesini de devreye almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

        REKLAM

        'BÖLGESEL ENERJİ İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRMEMİZİ SAĞLAYACAK'

        Geleceğin enerji sisteminin esneklik, depolama kapasitesi ve daha güçlü enterkonnekte şebekeler gerektirdiğini ifade eden Bakan Bayraktar, “Bu nedenle planımız, 40 gigavatsaatlik batarya depolama kapasitesini ve 15 gigavatlık sınır ötesi elektrik bağlantı kapasitesini de içeriyor. Bu yatırımlar, yüksek oranlarda yenilenebilir enerjiyi sistemimize entegre etmemizi, enerji sistemimizin dayanıklılığını artırmamızı ve bölgesel enerji iş birliğini derinleştirmemizi sağlayacak" dedi. Bakan Bayraktar, vizyonlarının bir diğer temel unsurunun da enerji verimliliği olduğunun altını çizdi.

        REKLAM

        240 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF

        İki yıl önce açıkladıkları Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2024-2035 yılları arasında 20 milyar dolarlık yatırımı harekete geçirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Bayraktar, “Elektrifikasyonla birlikte enerji verimliliği alanında atacağımız adımların, 2040 yılına kadar ülkemize kümülatif olarak 240 milyar dolarlık tasarruf sağlamasını öngörüyoruz" dedi.

        300 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM İHTİYACI

        Bu dönüşümün çok önemli miktarda yatırım gerektirdiğine vurgu yapan Bakan Bayraktar, “Tahminlerimize göre, 2040 yılına kadar bu dönüşüm için yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım ihtiyacımız bulunuyor. Bu, son derece büyük bir sorumluluk olmakla birlikte aynı zamanda muazzam bir yatırım fırsatı anlamına geliyor. İhtiyaç duyulan sermayeyi harekete geçirebilmek için güçlü ortaklıklara, yenilikçi teknolojilere ve öngörülebilir bir yatırım ortamına ihtiyacımız var" diye konuştu.

        REKLAM

        'BU DÖNÜŞÜMDE AKTİF ROL ÜSTLENMEYE KARARLIYIZ'

        Bu yıl COP31'in temasının da tam olarak bu noktada büyük önem taşıdığına dikkati çeken Bakan Bayraktar, “Başarının anahtarı uygulamadır. Hedeflerimizi belirledik, sözlerimizi verdik, taahhütlerimizi ortaya koyduk. Artık bunları hayata geçirme zamanı. Türkiye olarak bu dönüşümde aktif bir rol üstlenmeye kararlıyız. Bunu yalnızca kendi enerji altyapımızı güçlendirerek değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğine katkı sağlayarak gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki enerjinin geleceğini; iddialı hedefleri gerçekçi ve akılcı politikalarla, güçlü altyapıyla ve elbette etkili, kapsamlı uluslararası iş birlikleriyle bir araya getirebilen ülkeler şekillendirecek. Milli Enerji 2040, işte bu geleceğe yönelik kararlılığımızın somut bir ifadesidir" değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Kanser kalbe neden uğramıyor? İşte şaşırtıcı nedeni
        Kanser kalbe neden uğramıyor? İşte şaşırtıcı nedeni
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu

        Benzer Haberler

        BM Özel Temsilcisi Kishore, Antalya'da "Sıfır Atık Köyü" ilan edilen mahall...
        BM Özel Temsilcisi Kishore, Antalya'da "Sıfır Atık Köyü" ilan edilen mahall...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: COP31'den somut adımlar bekliyoruz (2)
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: COP31'den somut adımlar bekliyoruz (2)
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Malezyalı Bakan Nga, Türkiye ile aralarında g...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Malezyalı Bakan Nga, Türkiye ile aralarında g...
        Sıfır atık ve dijital dönüşümün geleceği ele alındı
        Sıfır atık ve dijital dönüşümün geleceği ele alındı
        COP31 coşkusu Antalya Büyükşehir Belediyesi ile şehrin kalbinde
        COP31 coşkusu Antalya Büyükşehir Belediyesi ile şehrin kalbinde
        İGA İstanbul Havalimanı'ndan 60 milyon avroluk su yatırımı
        İGA İstanbul Havalimanı'ndan 60 milyon avroluk su yatırımı