Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri ATSO Başkanı Bahar'ın teknede hayatını kaybetmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar verildi

        ATSO Başkanı Bahar'ın teknede hayatını kaybetmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar verildi

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın teknede hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davada sanık M.S.Ç'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası, sanık Y.C.Ç'nin ise beraatine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 17:39 Güncelleme:
        ATSO Başkanı Bahar'ın teknede hayatını kaybetmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar verildi

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın teknede hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davada sanık M.S.Ç'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası, sanık Y.C.Ç'nin ise beraatine karar verildi.

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık M.S.Ç. hazır bulunurken, Y.C.Ç. Bodrum Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ali Bahar'ın eşi Şebnem, oğlu Ali Tibet ve kızı Ladin Bahar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Duruşmada söz alan Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar, hazırlanan bilirkişi raporunu kabul etmediğini söyledi.

        REKLAM

        Raporun denizcilik kurallarına uygun hazırlanmadığını savunan Bahar, "Ben denizci kızıyım, raporda Ali Bahar'ın teknenin arka kısmında olduğu yazıyor. Bacak kesileri paralel bir biçimde, vücudunda çeşitli yaralar var. Raporda, geri giden pervanenin Ali Bahar'ı teknenin altına aldığını söylüyor. Bu fizik kurallarına aykırı, bir çelişki var." dedi.

        Bahar, iki sanığın gerçekleri söylemediklerini ifade etti.

        Ali Bahar'ın kızı Ladin Bahar ise raporu kabul etmediğini, rapor ile iki sanığın savunmalarının tutarsız olduğunu öne sürdü.

        Babasının ölüm sebebinin ortaya çıkmasını istediğini belirten Bahar, "Bir evladın tek istediği budur." dedi.

        REKLAM

        Sanık M.S.Ç. de Ali Bahar ile özel bir dostluklarının olduğunu anlatarak, Bahar'ın ölümünde kusurunun olmadığını, beraatine karar verilmesini talep etti.

        Sanık Y.C.Ç. ise beraatine karar verilmesini istedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık M.S.Ç'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası, sanık Y.C.Ç'nin ise beraatine karar verdi.

        - Olay

        Kemer ilçesinde 19 Temmuz 2024'te arkadaşıyla açıldığı kendi teknesi hareket halindeyken denize düşen ATSO Başkanı Ali Bahar (55), pervanenin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Teknede bulunan M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesinde "taksirle ölüme neden olma" suçundan açılan dava, görevsizlik kararıyla Antalya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"

        Benzer Haberler

        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 34 zanlıdan 15'i tutukland...
        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 34 zanlıdan 15'i tutukland...
        Antalya'da ATM'de unutulan 4 bin 900 avro sahibine teslim edildi
        Antalya'da ATM'de unutulan 4 bin 900 avro sahibine teslim edildi
        Antalya'da "Doğa İnsan Yol" resim sergisi açılacak
        Antalya'da "Doğa İnsan Yol" resim sergisi açılacak
        Akdeniz Üniversitesinde organ bağışı farkındalığına yönelik etkinlikler düz...
        Akdeniz Üniversitesinde organ bağışı farkındalığına yönelik etkinlikler düz...
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Akseki'de spor tesisleri yenileniyor
        Akseki'de spor tesisleri yenileniyor