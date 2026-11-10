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        Bakan Yardımcısı Demircan: Rüzgar enerjisi kapasitemizi 4 katına çıkaracağız

        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünü 4 katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Bakan Yardımcısı Demircan: Rüzgar enerjisi kapasitemizi 4 katına çıkaracağız

        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünü 4 katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

        Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC), COP31 İklim Zirvesi'nin açılış gününde Antalya'da uluslararası enerji sektörünün temsilcilerini bir araya getirdi. TÜREB-GWEC tarafından özel olarak düzenlenen resepsiyonda, enerji dönüşümü, yatırım ve finansman ihtiyacı, şebeke altyapısı ve bölgesel iş birlikleri değerlendirildi.

        Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan Türkiye'nin enerji politikasında arz güvenliği, karbonsuzlaşma ve dışa bağımlılığın azaltılmasının öncelikli olduğunu belirtti. Fosil yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ının ithalatla karşılandığını belirten Demircan, “Türkiye olarak rüzgar kapasitemizi 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz hafta tamamlanan YEKA ihalesinde yaklaşık 1,5 GW kapasite tahsis edildi. Deniz üstü rüzgar yatırımları için teknik hazırlıklar sürüyor. 2035'e kadar toplam 6 GW deniz üstü kapasite için ihale yapılmasını planlıyoruz" diye konuştu.

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        AZERBAYCAN'DAN 4 GW'LIK YEŞİL ENERJİ KORİDORU

        Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov ise Türkiye ile enerji iş birliğinin bölgesel enerji güvenliği açısından önemine dikkati çekti. Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde 157 GW rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olduğunu belirten Shahbazov, “Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Avrupa arasındaki enerji bağlantılarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Hazar-Karadeniz-Avrupa Yeşil Enerji Koridoru'nun yaklaşık 3 bin kilometre uzunluğunda ve 4 GW iletim kapasiteli olması gerekiyor. Proje 2032'den itibaren aşamalı devreye alınacak. Artan küresel elektrik talebinin karşılanmasında yenilenebilir enerji yatırımları ve uzun vadeli elektrik alım anlaşmaları önemli" dedi.

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        RÜZGARDA 63 GW, DENİZ ÜSTÜNDE 6 GW HEDEFİ

        TÜREB Başkanı Dr. İbrahim Erden, Türkiye'nin enerji stratejisinin enerji bağımsızlığı, arz güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele üzerine kurulduğunu belirtti. Erden, “'Milli Enerji 2040' planıyla rüzgar ve güneş enerjisinde toplam 175 GW kurulu güç hedefleniyor. Türkiye'nin mevcut yaklaşık 16 GW rüzgar kurulu gücünün, 2040'a kadar 63 GW'a çıkarılması hedefleniyor. Bunun 6 GW'ı deniz üstü rüzgar enerjisinden oluşacak. Karasal rüzgarda 25 GW'ın üzerinde projenin ön lisans veya lisans aşamasında bulunuyor. Ege Denizi'nde deniz üstü rüzgar yatırımları için dört aday alan belirlendi ve ilk 1 GW'lık ihalenin 2027 yılında yapılmasını planlıyoruz" dedi.

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        '30 BİN KİŞİLİK İSTİHDAMI DESTEKLİYOR'

        Türkiye'nin rüzgar sanayisinde güçlü bir konuma ulaştığını belirten Erden, “150'den fazla sanayi şirketi sektöre tedarik sağlıyor. Türkiye, Avrupa'nın 5'inci büyük rüzgar ekipmanı üreticisi oldu. Yıllık 2- 2,5 milyar dolarlık ekipman ihracatı, yaklaşık 30 bin kişilik istihdamı destekliyor. Türkiye'nin küresel üretim ve ihracat üssü olma potansiyeli yüksek" diye konuştu.

        GWEC: YILLIK 200 GW KURULUM YOLUNDA İLERLİYORUZ

        GWEC CEO'su Ben Backwell ise Türkiye'nin dünya pazarları için üretim yapan güçlü tedarik zincirine sahip olduğunu belirtti. Backwell, “Türkiye'nin rüzgar enerjisi yolculuğunun ne kadar ilham verici olduğunu da vurgulamak istiyorum. Öncelikle Avrupa'nın en büyük ikinci rüzgar pazarı haline gelmesi nedeniyle tebrik ederim. Türkiye'nin dünya için de üretim yapan yüzlerce tedarik zinciri şirketine sahip olması çok önemli. Geçen yıl dünya genelinde 165 GW, yeni rüzgar kapasitesi kuruldu" dedi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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