Sıfır atık ve dijital dönüşümün geleceği ele alındı (2)

KÜRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVACILIK FORUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sıfır Atık Vakfı ve Türk Hava Yolları iş birliğinde Hava Taşımacılığı Eylem Grubu'nun (ATAG) stratejik danışmanlık desteğiyle COP31 kapsamında düzenlenen ‘Küresel Sürdürülebilir Havacılık Forumu'nda, havacılık sektörünün iklim hedeflerine katkısı, sürdürülebilir havacılık yakıtları, teknolojik yenilikler ve sektör genelinde geliştirilebilecek ortak çözümler değerlendirildi. COP31 Yeşil Bölge'deki Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen forumun açılış konuşmalarını Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur yaptı.

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Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, forumun açılışında yaptığı konuşmada, "Havacılık sektöründe çevresel etkilerin azaltılması için uluslararası iş birliği önemli. Havacılık; aileleri, iş dünyasını ve ülkeleri birbirine bağlıyor" dedi.

Ağırbaş, bu bağlantıyı korurken gezegen üzerindeki çevresel etkinin azaltılmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti. “Sıfır atık yaklaşımı havacılık sektöründeki çabaların ayrılmaz bir parçası olmalı” diyen Ağırbaş, havalimanı terminallerinden uçak kabinlerine, ikram mutfaklarından diğer operasyonel alanlara kadar her aşamada sıfır atık anlayışının benimsenmesi gerektiğine işaret etti.

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KÜRESEL BAĞLANTI

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ise COP31 kapsamında, 'Hava Taşımacılığı Eylem Grubu'nun (ATAG) stratejik desteği ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle Küresel Sürdürülebilir Havacılık Forumu'na ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Guinness Dünya Rekorları tarafından da resmen tescillenen, dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi olma ayrıcalığına sahip olduklarını vurgulayan Olmuştur, küresel bağlantıyı güçlendirmekten ve ekonomik büyümeye katkı sağlamaktan gurur duyduklarını ifade etti. THY'nin sürdürülebilirliği operasyonlarının ve kurumsal stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü belirten Olmuştur, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu şekilde, 2050 yılına kadar karbon nötr bir hava yolu şirketi olma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını kaydetti.

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Samed Ağırbaş ve Ahmet Olmuştur’un açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen oturumlarda, havacılık sektörünün uzun vadeli iklim hedeflerine ulaşabilmesi için ihtiyaç duyulan dönüşüm başlıkları değerlendirildi.