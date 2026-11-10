İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 Yeşil Bölge'deki "Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı" pavilyonu tanıtıldı

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında kurulan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (GEF SGP) pavilyonu tanıtıldı.

COP31 Yeşil Bölge'deki SGP hibe yararlanıcısı 6 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu konsorsiyumun girişimiyle GEF SGP işbirliğiyle kurulan pavilyondaki tanıtım etkinliğine UNDP GEF SPG Küresel Yöneticisi Slobodan Tadic ve GEF SGP Türkiye Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun katıldı.

Tadic, "Bu fikri, işbirliği yaptığımız ortaklarımızı, yerel kuruluşlarımızı ve toplulukları desteklemek ve onlara gerçekten yardımcı olmak amacıyla ortaya attık, böylece bir araya gelip bu tür küresel etkinliklerde seslerini duyurabilsinler." dedi.

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Pavilyonda işaret dili kullanarak kahve siparişi verilebilen bir alan kurduklarını belirten Tadic, "Kahve sipariş edebilirsiniz ancak bunu işaret diliyle yapmanız gerekiyor, bu da elbette kapsayıcılığı teşvik etmek ve bunu pratikte hayata geçirmek için harika bir fırsat." diye konuştu.

Tadic, pavilyonun kurulmasında emeği geçen ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Argun da pavilyondaki davetlileri interaktif "İklim Aynası" çalışmasını denemeye davet ederek "Bu çalışma davranış biçiminizin nasıl bir gelecek getireceğini kendi sokağınız, şehriniz üzerinden deneyimleme fırsatı sunuyor. İyi veya kötü sonuçlar üzerinde sizin bir hükmünüz olduğunu size hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.