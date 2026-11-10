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        COP31'de güvenli ulaşım için AFAD ekipleri de görev yapıyor

        Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, ulaşım güzergahlarında görev yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:42 Güncelleme:
        COP31'de güvenli ulaşım için AFAD ekipleri de görev yapıyor

        Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, ulaşım güzergahlarında görev yapıyor.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, zirve süresince ulaşım güzergahlarında meydana gelebilecek trafik kazalarına müdahale etmek amacıyla Kaza Kırım ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi.

        Ekiplerin, organizasyon boyunca 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde olduğunun aktarıldığı açıklamada, "Olası trafik kazalarında araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması, olay yerinde gerekli teknik müdahalenin gerçekleştirilmesi ve ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması amacıyla personel, araç ve ekipmanlarla hazır bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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        Açıklamada, COP31 süresinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla görevin sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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