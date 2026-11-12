COP31'de "Antalya Isı Eylem Planı"nın lansmanı yapıldı Başkan Vekili Özdemir: "Birlikte hareket ederek çok daha güçlü çözümler üretebiliriz"

COP31 kapsamında Mavi Bölge'de yer alan Türkiye Pavilyonu'nda "Sıcaklık Riskinden Hazırlıklı Olmaya: Antalya Sıcak Hava Eylem Planı Tanıtımı" gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Aşırı sıcakların ortak bir kent ve afet riski olduğu anlayışı etrafında uzlaşıyla şekillendi ve bugün burada aksiyonla somut bir adıma dönüşüyor" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, COP31 kapsamında düzenlenen "Sıcaklık Riskinden Hazırlıklı Olmaya: Antalya Sıcak Hava Eylem Planı'nın Tanıtımı" paneline konuşmacı olarak katıldı. Panel kapsamında Antalya Isı Eylem Planı'nın resmi lansmanını gerçekleştiren Başkan Vekili Özdemir, Antalya'nın yeni iklim gerçeğinin aşırı uçlarla yaşamaya hazırlanmayı gerektirdiğine dikkat çekti. Özdemir, "Bu plan; bilim insanları, belediye birimleri, uluslararası kuruluşlar ve paydaşlarla birlikte diyalogla hazırlandı. Aşırı sıcakların ortak bir kent ve afet riski olduğu anlayışı etrafında uzlaşıyla şekillendi ve bugün burada aksiyonla somut bir adıma dönüşüyor" dedi.

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COP31 kapsamında Mavi Bölge'de yer alan Türkiye Pavilyonu'nda "Sıcaklık Riskinden Hazırlıklı Olmaya: Antalya Sıcak Hava Eylem Planı Tanıtımı" gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda görevli kıdemli araştırmacı ve CLIMAAXMUHIR Takım Lideri Dr. Fulya Kandemir moderatörlüğünde gerçekleşen panele; Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, UNEP Küresel Baş Isı Sorumlusu Dr. Eleni Myrivili, Paris Belediyesi Ekolojik Dönüşüm ve İklim Direktörü Pauline Lavaud, Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Çevre ve Çevre Kalitesi Ulusal Sekreteri Adalberto Maluf katıldı. Panelde Antalya'nın yerel yönetim ve uygulama perspektifi, Brezilya'nın kolektif hareket ve Mutiro yaklaşımı, UNEP'in küresel aşırı sıcak gündemi ve Paris'in hazırlığın sahada test edilmesine ilişkin deneyimler gündeme taşındı.

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Isı Eylem Planı'nın uygulama süreci resmen başladı

Aşırı sıcakların kent yaşamına etkileri, sıcaklık risklerine karşı alınabilecek önlemler ve Antalya'nın iklim değişikliğine uyum çalışmalarının öne çıktığı panelde aşırı sıcaklara karşı kentlerin nasıl daha hazırlıklı ve dirençli hale gelebileceğini farklı perspektiflerden ele alındı. Başkan Vekili Büşra Özdemir panel kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Antalya Isı Eylem Planı'nın resmi lansmanını gerçekleştirdi. "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, aşırı sıcaklar, kentsel ısı ve sürdürülebilir soğutma için Antalya Isı Eylem Planı'nın uygulama sürecini bugün resmen başlatıyoruz" diyen Özdemir, Antalya bir Akdeniz kentidir ve Akdeniz Havzası iklim değişikliğinin etkilerini en güçlü biçimde yaşayan bölgelerin başında gelmektedir. Yaz aylarında hava sıcaklıkları çok yüksek değerlere ulaşırken, yüksek nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık zaman zaman 50 derecenin üzerine çıkabiliyor. Daha uzun sıcak dönemler, daha güçlü sıcak hava dalgaları, kuraklık, su stresi, ısınan denizler ve artan yangın riski bize şunu gösteriyor: Antalya'nın yeni iklim gerçeği, aşırı uçlarla yaşamaya alışmayı, buna da hazırlanmayı gerektiriyor" dedi.

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"Aşırı sıcakları afet riski olarak ele almalıyız"

Bu risklerin yaşlıları, çocukları, kronik hastalığı olan kişileri, açık alanda çalışanlar, serinleme imkânlarına erişimi kısıtlı olan gruplar ve sokak hayvanlarını daha fazla etkilediğine dikkat çeken Özdemir, "Dr. Eleni'nin CLIMAAXMUHIR kapanış çalıştayımızda ifade ettiği gibi; Aşırı sıcaklar hastaneleri sessizce dolduruyor. Bu nedenle aşırı sıcakları yalnızca zorlayıcı bir yaz koşulu olarak değil, ciddi bir afet riski olarak ele almak zorundayız. 2021 yılında yaşadığımız büyük Manavgat orman yangınları da bize aşırı sıcaklık, kuraklık, su stresi ve yangın risklerinin birbirinden bağımsız olmadığını çok açık biçimde gösterdi" diye konuştu.

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Sıcaklık riski bilimsel verilerle değerlendirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliğine uyum konusunda uzun yıllardır çalıştığını belirten Özdemir CLIMAAXMUHIR Projesi'yle de aşırı sıcaklara yönelik çalışmaları bilimsel ve sistematik bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Özdemir iki yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Ekiplerimiz Antalya'nın sıcaklık riskini, kentsel ısıyı ve kırılganlıkları bilimsel verilerle değerlendirdi. Çalışma tamamlanırken ekibimiz, bu emeğin bir raporla sona ermemesini ve bilimsel bilgiyi uygulanabilir bir Isı Eylem Planı'na dönüştürme kararlılıklarını ortaya koydular. Bana da devam edin demek düşüyordu. Ben de bu çalışmanın devam etmesine onay verdim. Bugün, aylar süren çalışma ve uluslararası değerlendirmelerin ardından, Antalya Isı Eylem Planı'nın genişletilmiş taslağı önümüzdedir. Ancak biz bunu rafta kalacak bir belge olarak görmüyoruz. Bugün uygulama sürecini de başlatıyoruz."

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Plan diyalogla hazırlandı, uzlaşı ile şekillendi

"Yakın zamanda kazandığımız uygulama projeleri, hibe destekleri ve yeni veri kaynaklarıyla bilimsel yaklaşımı uygulamanın da temeline koyarak planımızı bu kapsamda uygulayacağız" diyen Özdemir, "Bu uygulama sürecinde ise yalnız değiliz. Antalya, aşırı sıcaklarla mücadele konusunda oluşan küresel işbirliğinin de aktif bir parçası. Bu yıl Haziran ayında, Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP'in 50C'de 50 Şehir Programı kapsamında yüksek taahhüt veren 15 şehir arasına girdik ve bugün bu süreci COP31'de başlatıyor olmamız da tesadüf değil. COP31 Türkiye'nin "Diyalog, uzlaşı ve aksiyon" yaklaşımının da bu planın içinde somut bir karşılığı var. Bu plan; bilim insanları, belediye birimleri, uluslararası kuruluşlar ve paydaşlarla birlikte diyalogla hazırlandı; aşırı sıcakların ortak bir kent ve afet riski olduğu anlayışı etrafında uzlaşıyla şekillendi ve bugün burada aksiyonla somut bir adıma dönüşüyor" diye konuştu.

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Tüm dünyaya mesaj verdi

Panelin kapanışında son sözü alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Aşırı sıcaklarla mücadelede artık yalnızca riski bilmek yetmiyor; bu bilgiyi karara ve uygulamaya dönüştürmemiz gerekiyor. Bilim bize nerede daha kırılgan olduğumuzu, hangi grupların daha fazla risk altında olduğunu ve gelecekte bizi neyin beklediğini gösteriyor. Yerel yönetimlerin görevi ise bu bilgiyi günlük belediyecilik hizmetlerine, planlamaya, altyapıya ve halkı koruyan somut uygulamalara dönüştürmek. Bugün burada dinlediğimiz uluslararası deneyimler de bize şunu gösterdi: Hiçbir kent bu süreci tek başına yürütmek zorunda değil. Birbirimizden öğrenerek, bilim insanlarıyla, uluslararası kuruluşlarla, yerel yönetimlerle ve toplumla birlikte hareket ederek çok daha güçlü çözümler üretebiliriz. Antalya olarak bugün attığımız adımı da bu anlayışın başlangıcı olarak görüyoruz. Planımız uygulandıkça gelişecek, yeni verilerle güçlenecek ve sahadan öğrendiklerimizle daha da olgunlaşacak. Bizim bugün buradan vermek istediğimiz mesaj çok açık: Bilimi temel alacağız, uygulamayı geciktirmeyeceğiz ve işbirliğinden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü daha dirençli kentler ancak bu üçü birlikte olduğunda mümkün" mesajını verdi.

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Plana katkı koyanlara teyekkür

Özdemir, Brezilya'dan Ulusal Sekreter Adalberto Maluf'a, UNEP Küresel Baş Isı Sorumlusu Dr. Eleni Myrivili'ye ve Paris Belediyesi'nden Direktör Pauline Lavaud'ya da deneyimleri ve katkıları için teşekkürlerini iletti. Ayrıca Özdemir, planın ortaya çıkmasında büyük emek veren ekibe, gönüllü olarak katkı sunan akademisyenlere ve tüm paydaşlara da teşekkür etti. Planın, uygulandıkça gelişecek ve Antalya'nın ihtiyaçları doğrultusunda güçlenecek bir yol haritası olduğunu söyleyen Özdemir, "Daha dirençli bir Antalya ve daha dirençli kentler için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" dedi.