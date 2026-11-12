İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - TİKA Başkanı Eren, COP31'in tüm paydaşların faaliyete geçeceği bir zirve olmasını diledi:

SERCAN İRKİN - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, COP31 kapsamında hazırladıkları İklim Eylem Planı çerçevesinde bu yıl 31 ülkede 56 projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, zirvenin yalnızca taahhütlerle sınırlı kalmayıp somut adımların atıldığı bir süreç olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Eren, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

COP'un 1995'ten beri düzenlendiğine dikkati çeken Eren, COP'u "çevre ve iklim sorunlarıyla alakalı tüm paydaşların, ülkelerin, akademisyenlerin, bu konuda çalışan STK'ların bir araya geldiği, devlet başkanlarının bir araya geldiği çok önemli bir etkinlik" olarak nitelendirdi.

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Eren, Kyoto Protokolü'nden Paris Anlaşması'na kadar iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında birçok uluslararası anlaşmanın imzalandığını ve bu süreçte ülkelerin taahhütlerini yenilemeleri gerektiğini belirterek, "COP'un Türkiye'de düzenleniyor olması çok önemli. Hakikaten diğerlerinden biraz daha farklı diyebiliriz. Az evvel bir meslektaşımla toplantı halindeydim, 'Ben 6 sefer COP'a katıldım, bu kadar iyi organize edilen, bu kadar derinlikli, içerikli bir COP görmedim.' dedi." ifadelerini kullandı.

COP31'e yoğun katılım gösterildiğine dikkati çeken Eren, "Tabii COP31'in bir farkı da uygulama COP'u olması. Sadece konuşma değil, sözler değil, taahhütler değil, uygulamaların olacağı, ülkelerin ve tüm paydaşların faaliyete geçeceği bir COP olmasını temenni ediyorum. 100'den fazla ülkeden devlet başkanı geldi. Çevre ve iklim sorunlarıyla ilgili dünyaca ünlü, bu konuda hakikaten mesai harcamış kanaat önderleri buradaydı. Konunun uzmanları hala burada. İki hafta boyunca devam edecek. Biz de TİKA olarak buradayız." dedi.

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Eren, dünya nüfusunun artmasıyla doğaya verilen zararın da arttığını belirterek, "Dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Biz insanlık tarihinde bu kadar çok insanın yaşadığını dünyada bilmiyoruz ve özellikle Sanayi Devrimi ile beraber insanın doğaya ve çevreye verdiği zarar katbekat arttı." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün COP31 Liderler Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasını hatırlatan Eren, şöyle devam etti:

"Dün Cumhurbaşkanımız hakikaten devlet başkanları zirvesinin açık oturumunda çok önemli mesajlar verdi. Bizim inancımıza, dinimize göre, doğayla, çevreyle, ötekiyle kurduğumuz ilişkinin hukuki zeminini anlattı ve aynı zamanda dinimize göre çevreye, doğaya nasıl yaklaşmalıyız, bunu anlattı. Hem doğaya ama özellikle de insana yönelik katliamların yoğun olduğu bir coğrafyadayız. Bunların ikisini birbirinden ayrı, bağımsız düşünemeyiz. Türkiye aslında burada nevi şahsına münhasır bir bakış ortaya koyuyor. 'Yaratılanı Yaradan'dan ötürü severiz.' diyor Yunus Emre. Biz sadece canlılara yönelik değil, bu kainatta olan cansız varlıklara yönelik de onların hukukunu koruyacak şekilde bir dünya tasavvuru, tefekkürü oluşturmak durumundayız. Bu anlamda yaptığımız işler bütüncül olmalı ve arka planı dolu olmalı. Biz TİKA olarak bunu yapıyoruz esasında."

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Eren, TİKA'nın Türkiye'nin kalkınma kuruluşu olduğunu ve yurt dışında yılda 1500'e yakın kalkınma projesi yürüttüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tabii ki eski eserlerimizi, tarihimizi koruyor, restore ediyoruz ama bir yandan da özellikle iklim ve çevre sorunları olmak üzere kalkınma projeleri de düzenliyoruz. Bu kapsamda biz TİKA olarak COP31 Başkanlığını Türkiye'nin alacağı belli olduğundan itibaren TİKA İklim Eylem Planı'mızı ortaya koyduk. Bu İklim Eylem Planı çerçevesinde gıda güvenliği, temiz suya erişim, yenilenebilir enerji, sıfır atık, geri dönüşüm, iklime dirençli toplumlar oluşturulması, iklim sorunlarıyla mücadele gibi farklı alanlarda proje setleri belirledik ve bu sene 56 proje yaptık. Tam 31 ülkede projeler yaptık. Bunları yerel topluluklarla, belediyelerle, valiliklerle, bakanlıklarla, yerel kooperatiflerle yapıyoruz ve özellikle gelir getirici projeler olmasına dikkat ediyoruz. Kadınların ve dezavantajlı kesimlerin bu projelere dahil olmasını çok önemsiyoruz. Bu anlamda TİKA bence COP'a bu sene bir pencere açmış oldu. COP31'de TİKA'nın olmasını ben çok anlamlı buluyorum."

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TİKA'nın özellikle gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerde faaliyet yürüttüğünü ve bu ülkelerde yapılan her türlü kalkınma projesinin günün sonunda çevre ve iklim dostu olmasına önem verdiğini vurgulayan Eren, TİKA İklim Eylem Planı'nı gelecek yıllarda da uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Eren, bu yıl COP31'e önemli ölçüde hazırlandıklarını dile getirerek, "İnşallah hayırlara vesile olur diyorum. İnşallah sözde, sadece taahhütte kalmaz. Sadece ülkelerin, büyük şirketlerin, sermaye gruplarının, uluslararası kalkınma kuruluşlarının farkındalığını değil, özellikle proje yaparken bu konudaki hassasiyetini artıracak bir COP31 olmasını, gerçekten uygulama COP31'i olmasını ben de temenni ediyorum. TİKA zaten bunları sahada yapıyor, diğer kuruluşlar da bizi örnek alabilir." dedi.