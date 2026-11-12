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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hayallerini hedefe, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir (2)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hayallerini hedefe, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 21:25 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hayallerini hedefe, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir (2)

        ERDOĞAN ANTALYA'DAN AYRILDI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen ‘COP31 İş Forumu’ programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, toplantı sonrası Antalya'dan ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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