Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hayallerini hedefe, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir (2)
Giriş: 12.11.2026 - 21:25 Güncelleme:
ERDOĞAN ANTALYA'DAN AYRILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen ‘COP31 İş Forumu’ programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, toplantı sonrası Antalya'dan ayrıldı.
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