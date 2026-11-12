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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, "Pasifik Dayanıklılık Fonu Taahhüt Etkinliği"nde konuştu:

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, "Pasifik Dayanıklılık Fonu Taahhüt Etkinliği"nde konuştu:

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Pasifik halkları için iklim değişikliği, kendi topraklarında güvenle yaşamanın ve geleceklerini burada kurabilmenin meselesidir. Yükselen deniz seviyesi ve aşırı hava olayları evleri, içme suyu kaynaklarını ve geçim imkanlarını tehdit ediyor. Bu tehdide karşı dayanışmayı somut yatırımlarla güçlendirmeliyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 20:37 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, "Pasifik Dayanıklılık Fonu Taahhüt Etkinliği"nde konuştu:

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Pasifik halkları için iklim değişikliği, kendi topraklarında güvenle yaşamanın ve geleceklerini burada kurabilmenin meselesidir. Yükselen deniz seviyesi ve aşırı hava olayları evleri, içme suyu kaynaklarını ve geçim imkanlarını tehdit ediyor. Bu tehdide karşı dayanışmayı somut yatırımlarla güçlendirmeliyiz." dedi.

        Bakan Kurum, COP31 Alanı'ndaki Kapadokya Salonu'nda düzenlenen "Pasifik Dayanıklılık Fonu Taahhüt Etkinliği"nde yaptığı konuşmada, Pasifik Dayanıklılık Fonu'nun önemine dikkati çekti.

        Pasifik adalarının da COP31'in tarafı, ortağı olduğunu aktaran Kurum, "Pasifik halkları için iklim değişikliği, kendi topraklarında güvenle yaşamanın ve geleceklerini burada kurabilmenin meselesidir. Yükselen deniz seviyesi ve aşırı hava olayları evleri, içme suyu kaynaklarını ve geçim imkanlarını tehdit ediyor. Bu tehdide karşı dayanışmayı somut yatırımlarla güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

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        Kurum, Pasifik Dayanıklılık Fonu'nu bu nedenle önemsediklerini belirterek, bölgenin kendi öncelikleriyle şekillenen bu girişimin, Pasifik ülkelerinin gelecekleri üzerinde söz sahibi olma iradesini yansıttığını söyledi.

        Taraf ülkelere taahhütlerin finansmana dönüşmesi için çağrı da yapan Kurum, finansmana erişimin kolaylaşması gerektiğinin altını çizdi.

        Kaynakların ihtiyaç duyulan yere zamanında ulaşması gerektiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

        "Afetlere hazırlık, güvenli altyapı ve su kaynaklarının korunması için geliştirilen projeler, karmaşık başvuru süreçlerinde beklememeli. Ülkelerin proje hazırlama ve uygulama kapasitesini güçlendirirken idari yüklerini de azaltmalıyız. İklim finansmanında güven, verilen sözlerin yerine getirilmesiyle oluşur. Bugün açıklanan taahhütlerin değeri, yarın korunan yerleşimlerde, güvenli suya erişen ailelerde ve devam eden geçim imkanlarında görülecektir. Başarımızı insanların hayatında sağladığımız iyileşmeyle ölçmeliyiz."

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        - "Acilen Pasifik Dayanıklılık Fonu'na güçlü katkı sunmaya davet ediyorum"

        COP31 Başkanı Kurum, bölgenin iklim değişikliği ve afetlere karşı direncinin artırılması için uluslararası işbirliğine değindi.

        Türkiye'nin yeniden inşa ve dirençli şehirler tecrübesiyle Pasifik ülkelerinin yanında olacağını dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye'de kentsel dönüşümden afet sonrası yeniden inşaya uzanan tecrübemiz, güvenli yerleşimlerin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 6 Şubat depremleri sonrası 2 yılda tam 455 bin konutu inşa etmiş bir Türkiye'nin tecrübesini, birikimini bu süreçte aktaracağız. Pasifik'in koşulları ve ihtiyaçları kendine özgüdür. Bu nedenle işbirliğinin yönünü bölge ülkelerinin belirlediği öncelikler tayin etmelidir. COP31 Başkanlığımızda benimsediğimiz diyalog, uzlaşı, aksiyon anlayışı da bu sorumluluğa dayanıyor. Diyalogla ihtiyaçları anlayacak, uzlaşıyla ortak iradeyi güçlendirecek, bu iradeyi uygulamaya taşıyacağız. İmece anlayışıyla her ortağın imkanları ölçüsünde sorumluluk aldığı bir dayanışmayı büyütmeliyiz. Bugün tüm ortakları, acilen Pasifik Dayanıklılık Fonu'na güçlü katkı sunmaya ve taahhütlerini zamanında yerine getirmeye davet ediyorum. Pasifik halklarının kendi topraklarında güvenli bir gelecek kurma çabasını hep birlikte destekleyelim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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